Şcolile pentru expaţi din Bucureşti

Internaţionalizarea pieţei de studii din ultimii ani a alimentat o industrie ce oferă alternativa educaţiei vestice şi în Bucureşti, şi anume şcolile străine. Astfel, în cadrul acestor instituţii, acei elevi care studiază în aceste şcoli pentru expaţi învaţă într-o limbă străină, după un curriculum străin şi finalizează ciclul de studiu cu diplome recunoscute internaţional. De altfel, părinţii cu resurse financiare, care sunt nemulţumiţi de sistemul românesc de învăţământ nu mai trebuie să îşi trimită copiii la studii în străinătate de la vârste fragede, ci pot opta pentru şcolile străine din Bucureşti.

Şcolile străine din Bucureşti compun astăzi o adevărată industrie, aflată în curs de dezvoltare, de la an la an, cu o ofertă tot mai variată de studiu. Copiii învaţă astfel, în mai multe şcoli din Bucureşti, după modele de învăţământ străine, cel mai popular dintre acestea fiind cel britanic. Desigur, în cadrul şcolilor britanice, predarea se desfăşoară în limbă străină, urmărind curricula de studii britanică, iar profesorii sunt vorbitori nativi de limba engleză. Trebuie precizat că programele de studiu nu sunt întotdeauna acreditate de autorităţile române, deoarece nu respectă structura autohtonă, însă acestea sunt acreditate de ţările de origine şi cel mai adesea recunoscute la nivel internaţional. Instituţiile de studii arondate modelului britanic, care urmăresc curriculum Cambridge, prin vocea reprezentanţilor, estimează o creştere cu 10% a numărului de elevi înscrişi în anul de studiu 2018-2019, atât pe linia românească, cât şi pe cea britanică.

Şcoli recunoscute peste hotare, prima opţiune a străinilor

Adesea, când un om cu funcţie importantă într-o companie alege să muncească în altă ţară, o practică intrată în uz este ca familia acestuia să vină cu el în ţara respectivă. Desigur, printre altele, o mutare presupune o serie de responsabilităţi cum ar fi o nouă şcoală pentru copii.

„Am două fete, de 17 şi 13 ani, şi un băiat de 10 ani. Sunt înscrişi la Şcoala Americană“, spune Didier Daladier, un cetăţean francez care a preluat, la începutul acestui an, şefia unei importante companii din Bucureşti. „Când copiii au început şcoala, noi locuiam în SUA. Apoi ne-am mutat în Chile, în Franța, iar acum, în România. Şi am decis să îi ținem în acelaşi sistem educațional, pentru a nu face schimbarea şi mai dificilă pentru ei. Este o şcoală bună şi noi locuim în zonă“, explică el alegerea făcută.

Copiii beneficiază astfel de continuitatea studiilor în acelaşi sistem, iar diplomele lor sunt recunoscute de toate marile universități europene, dar şi de cele din America de Nord. Şcolile private cu predare în limbi străine sunt, aşadar, cele ce şcolarizează copiii străinilor care lucrează temporar în țara noastră, la un preț, evident, pe măsură. Dacă în Bucureşti opțiunile sunt numeroase, în alte oraşe din țară este mai dificil să găseşti o şcoală potrivită.

O școală și cinci continente, 710 elevi de 50 de naționalități

Dintre şcolile care atrag cei mai mulţi elevi străini în Bucureşti se remarcă British School of Bucharest, Şcoala Americană Internaţională, Liceul Francez „Anna de Noailles” sau Little London. La Şcoala Americană Internaţionaă sunt înscrişi aproximativ 710 elevi de 50 de naţionalităţi.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, românii reprezintă aproximativ 25% din totalul elevilor, nord-americanii 16 procente, israelienii 11%, iar germanii şi coreenii, câte 5%. Ceilalţi sunt elevi care provin din ţări europene din Asia, Orientul Mijlociu, Australia sau America Centrală. În consecinţă, se poate spune că aproape trei sferturi dintre elevii Şcolii Americane Internaţionale vin de peste hotare, fiind relocaţi împreună cu părinţii lor, angajaţi ai ambasadelor sau ai corporaţiilor multinaţionale.

„Din perspectiva expaților, instituţia noastră oferă avantajul de a fi parte dintr-un sistem de şcoli internaționale prezente în toată lumea, astfel încât părinții, ale căror profesii au prin natura lor o mobilitate ridicată, pot să le ofere copiilor continuitate în educație, oriunde este prezentă o astfel de şcoală“, explică un reprezentant al instituţiei. Pe de altă parte, şi părinții români care vor să-şi îndrepte copiii spre universitățile din afara țării preferă să-i obişnuiască de mici cu sistemul educațional occidental, majorându-le astfel semnificativ şansele de admitere. Pentru toți elevii, dar mai ales pentru elevii străini, faptul că nu este nevoie să-și echivaleze diplomele reprezintă un avantaj evident, pe lângă calitatea educației de care beneficiază și care se situează, cu adevărat, la standarde internaționale.

Și tarifele sunt, evident, în linie cu standardele impuse de fiecare școală, variind în funcție de dotările și competențele fiecărei instituții.

De exemplu, un părinte trebuie să plătească peste 18.000 de euro pentru a-și trimite copilul în clasa a VI-a la Școala Americană. Spre comparație, un student de la Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București va plăti, pentru toți cei patru ani, de zece ori mai puțin, adică doar 1.800 de euro. Înscrierile au crescut deja cu 20% pentru următorul an școlar. Preconizăm că numărul final de copii înscriși în toamnă va fi de aproximativ 400. Școala Americană are o tradiţie de peste 50 de ani în România. Aceasta a fost înfiinţată de Ambasada SUA în 1962, vremuri de aspru regim comunist. Rolul ei a fost să educe copiii comunităţii de expaţi. „Curricula pe care o folosim se bazează pe sistemul Bacalaureatului Internaţional, facilitându-le elevilor accesul la cele mai prestigioase universităţi din lume. Școala oferă un mediu propice pentru dezvoltarea gândirii critice și asumărea riscurilor. Încurajăm spiritul de echipă, respectul reciproc și colaborarea”, spun reprezentanţii instituţiei. Școala este acreditată de New England Association of Schools și Council of International Schools și autorizată de International Baccalaureate Organization să pregătească elevii și să organizeze examene de Bacalaureat Internaţional.

O şcoală pentru expaţi mai ieftină, dar cu performanţe

Capitala nu duce lipsă de școli străine, unde cererea pentru astfel de studii este, de asemenea, la fel de mare. Avenor College din București (fosta școală Little London din zona Arcului de Triumf) se extinde cu un liceu internaţional acreditat Cambridge. „Am ales curriculum Cambridge pentru Liceul Avenor College deoarece acesta asigură elevilor accesul la cele mai relevante materii pentru opţiunile lor ulterioare de studii superioare, care vor putea fi atât pe filiera reală, cât și umanistă la universităţi de top din lume, dar și din România. Dincolo de zona strict academică, cursurile liceului nostru se vor îndrepta și către dezvoltarea abilităţilor de business ale elevilor, precum: gândire antreprenorială, spirit de iniţiativă și de implicare, luarea de decizii, crearea și întreţinerea de relaţii personale și profesionale”, spune Diana Segărceanu, director executiv Avenor College.

Admiterea la Liceul Avenor College va fi făcută pe baza de portofoliu. Acesta va trebui să cuprindă dovada unor rezultate academice foarte bune din ciclul gimnazial, dovada fluenţei în limba engleză (cel puţin First Certificate in English), alte rezultate care să ateste participarea și rezultatele în alte activităţi extracurriculare, voluntariat și implicare socială. Costul mediu pentru urmarea cursurilor de liceu va fi între 8.000 – 10.000 de euro/an, în funcţie de anul de studiu.

De asemenea, va exista un sistem de burse pentru elevii care demonstrează că au un portofoliu personal atât cu rezultate academice excepţionale, dar mai ales cu realizări în zona activităţilor extracurriculare.

Şcoala britanică evaluată „Excelent”

În București, una dintre școlile britanice cu cel mai bun renume este British School of Bucharest, evaluată „Excelent” atât pentru calitatea actului de învăţare a elevilor și rezultatele academice ale acestora, dar și pentru că le oferă elevilor nenumărate oportunităţi de dezvoltare personală. Astfel, această școală britanică a fost evaluată și a primit calificativul „Excelent” din partea Departamentului de Educaţie din Marea Britanie în cel mai recent raport al Inspectoratului Școlilor Independente (ISI) din Regatul Unit al Marii Britanii. Raportul din mai 2018 al ISI menţionează că „evoluţia pozitivă a elevilor instituţiei rezultă din modul de predare, planificat bine și realizat cu eficienţă de către echipa de profesori de la catedră”, la fel și că aceasta reflectă buna pregătire a profesorilor și înţelegerea corectă a nevoilor elevilor. Școala britanică se înscrie astfel în rândul școlilor internaţionale private de top, cu multiple acreditări și certificări oferite de autorităţile locale și internaţionale, care a pregătit numeroase generaţii de elevi pentru a-și continua educaţia în unele dintre cele mai prestigioase universităţi din lume. Acest gen de performanţe se datorează în special echipelor de profesori care le oferă elevilor cu profesionalism educaţie la standarde de excelenţă. Absolvenţi de la Oxford și Cambridge, precum și de la alte universităţi de prestigiu au ales în mai multe rânduri să fie profesori în România, la British School of Bucharest. Toţi profesorii școlii britanice au o experienţă de peste 12 ani în sistemul de învăţământ britanic, iar unii dintre ei locuiesc în România și predau la această școală de peste 8 ani. Motivaţia acestor profesori e determinată de nevoia de a-și desăvârși cariera și în plan internaţional, stimulaţi de faptul că în București găsesc condiţii academice excelente, dar și copii dornici să înveţe, să se dezvolte și să devină adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine. „Școala britanică este o școală internaţională specială, care este apreciată mai ales pentru grija și atenţia acordate elevilor, dar și pentru spiritul de comunitate ce s-a dezvoltat în rândul studenţilor aparţinând unor culturi variate. Având în vedere că echipa de profesori, toţi vorbitori nativi de limba engleză, creează un mediu în care se stimulează respectul pentru diverse culturi, diversitatea, dar şi dezvoltarea individuală, contribuim astfel la însuşirea unui set de valori şi convingeri ce determină formarea de cetăţeni responsabili ai lumii de mâine. Copiii mei fac parte din această comunitate unită şi vin cu drag la şcoală, unde beneficiază de multiple oportunităţi. Este un privilegiu şi pentru mine, ca profesor, să fac parte din această comunitate şi să lucrez aici, alături de o echipă dedicată, talentată şi muncitoare, care contribuie la unicitatea instituţiei”, ne spune unul dintre profesorii şcolii. Megan Smith este, de asemenea, absolventă a Universităţii Cambridge, fiind în prezent şefa catedrei de Limbi Moderne a şcolii.

Şcoala pune la dispoziţie peste 100 de activităţi extracurriculare, dezbaterea fiind una dintre ele. Megan s-a alăturat echipei şcolii britanice în anul 2014 şi în tot acest timp a format studenţi care studiază în prezent acest domeniu în universităţi de renume din întreaga lume. Cu o rată de promovabilitate a examenelor A-Level de 100%, British School of Bucharest este mândră că toţi elevii săi şi-au atins nivelul maxim de performanţă, ajutaţi fiind, pe măsură ce îşi aleg calea spre succes, de o abordare personalizată, prin care profesorii îi oferă fiecărui copil îndrumare atentă şi sprijin individual.

Profesorii de la British School of Bucharest îndrumă elevii să aleagă disciplinele şi cursurile care se pliază cel mai bine pe aspiraţiile şi pe abilităţile lor.

Şcoala Germană, drumul spre diplomaţie în Germania

Şcoala Germană Bucureşti este o şcoală internațională din Bucureşti cu limba de predare germană. Ea oferă toate treptele preuniversitare, de la creşă şi grădiniță şi până la liceu, inclusiv. Şcoala se adresează copiilor diplomaților şi oamenilor de afaceri germani, care astfel îşi pot însoți părinții şi se pot transfera uşor la alte şcoli din Germania sau la şcoli germane din străinătate. De asemenea, se adresează copiilor ai căror părinți speră ca aceştia să facă o carieră în diplomație sau să devină oameni de afaceri în Germania, iar legăturile din şcoală le-ar putea fi de folos. Şcoala s-a înființat în 2007 cu doar 2 elevi în clasa I. An de an s-a mai adăugat câte o clasă, în anul şcolar 2016/2017 funcționa inclusiv clasa a X-a. Şcoala are statut de „Şcoală Germană în Străinătate” şi este sprijinită de ambasadele Germaniei, Elveției, Austriei şi de o mare companie petrolieră, care a oferit terenul de două hectare pentru noul sediu. Finanțarea este în regim de şcoală privată. Contribuţile anuale de şcolarizare sunt pentru programul scurt de ora 15:00 de 10.400 EUR, la care se adaugă 220–280 EUR pentru cărți. Contribuția pentru programul lung până la ora 17:00 este de 12.400 Euro. Şcoala urmează planurile de învățământ al landului Baden-Württemberg, conform Institutului pentru Dezvoltarea Şcolilor. Pentru elevii germani se predau două ore pe săptămână de limba română ca limbă străină, iar pentru românii nativi, la clasele I – IV, 4 ore pe săptămână conform cerințelor Ministerului Educației român.

Şcoala italiană

Şcoala “Aldo Moro” este o şcoală italiana din care fac parte gradiniţa, şcoala primară şi şcoala gimnazială. A luat naştere în 1975, din dorinţa unor familii italiene din Ambasadă şi Consulat, apoi a continuat pentru a satisface exigenţele educative ale tuturor italienilor din Bucuresti. Datorită interesului crescut şi din partea familiilor de români, şcoala a crescut în permanenţă, oferind o educaţie multiculturală şi favorizand bilingvismul. Aceasta a dus la o activitate didactică deosebită şi la integrarea perfectă în ambientul cultural roman. În ultimii ani, şcoala este frecventată în majoritate de elevi italo-români.

Şcoala îşi doreşte să fie o fereastră pentru răspândirea limbii şi culturii italiene în România şi este deschisă tuturor. Predarea se face în limba italiană, dar începând cu anul şcolar 1997/1998, a fost introdus studiul limbii române şi al istoriei/geografiei României. De asemenea, şcoala pune un accent deosebit pe studiul limbii engleze. Programa urmărită este cea stabilită de Ministerul Învăţământului din Italia. Corpul profesoral este format din profesori italieni, români şi de alte naţionalităţi, coordonaţi de un director. Stabilirea programelor didactice se face în funcţie de potenţialul fiecărui elev.

