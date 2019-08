Sindicatele din Educaţie nemulţumite de decizia Guvernului de a bloca angajările în învăţământ

Aksakalko/Getty Images/iStockphoto Beautiful young teacher writing on the blackboard Beautiful young teacher writing on the blackboard

Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" condamnă decizia Guvernului României de a bloca angajările în sistemul de învăţământ şi avertizează că va recurge la toate mijloacele legale de protest dacă din septembrie vor apărea probleme cu plata drepturilor salariale, se menţionează într-un comunicat remis miercuri de organizaţia sindicală.



"Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' condamnă decizia Guvernului României de a bloca angajările în sistemul de învăţământ, în condiţiile în care educaţia se confruntă cu o lipsă acută de personal, mai ales personal didactic auxiliar şi nedidactic. De asemenea, FSE 'Spiru Haret' consideră că această rectificare a bugetului de stat vine să arate încă o dată că politicienii nu doresc un sistem educaţional de calitate", se precizează în comunicat.



Astfel, Federaţia avertizează Guvernul că, în condiţiile în care din septembrie vor apărea probleme cu plata drepturilor salariale şi/sau a drepturilor obţinute ca urmare a deciziilor instanţelor de judecată, va recurge la toate mijloacele legale de protest.



Preşedintele FSE "'Spiru Haret", Marius Ovidiu Nistor a atras atenţia că există riscul ca o parte din catedrele unităţilor de învăţământ să rămână fără profesori în luna septembrie.



"Nu înţeleg cum, în condiţiile în care Ministerul de Finanţe ne spune că veniturile cresc, acelaşi minister vine şi taie 3% din bugetul educaţiei. Dacă ne gândim că, în fiecare an, în ultimele luni, sunt probleme cu fondurile pentru salarii, este puţin probabil ca Ministerul Educaţiei Naţionale să fi cerut mai mulţi bani de cât ar fi fost nevoie. În aceste condiţii, riscăm ca în septembrie să nu avem toate catedrele ocupate, din cauză că directorii unităţilor de învăţământ, pentru a se încadra în bugetul alocat, nu vor mai putea angaja cadre didactice cu contracte pe perioadă determinată", a comentat liderul de sindicat, citat în document.



Acesta s-a declarat nemulţumit de planul Guvernului de a permite angajarea unei singure persoane la trei posturi neocupate, în contextul deficitului de personal din sistemul de învăţământ.



"În plus, prin acelaşi proiect de act normativ, se blochează locurile neocupate din sistem, angajatorul putând să angajeze o persoană doar dacă are trei posturi neocupate, cu toate că foarte multe unităţi de învăţământ se confruntă cu deficit de personal. Un alt capitol de la care se reduc fonduri este cel privind plata dobânzilor legale. Ministerul Finanţelor vorbeşte de economii făcute, însă nu spune şi cum au fost făcute aceste economii. Au fost unităţi de învăţământ care, în urma presiunilor MEN, nu au plătit dobânda penalizatoare, aşa cum ar fi trebuit, preferând să plătească doar dobânda remuneratorie, care este mai mică", a declarat Marius Ovidiu Nistor. AGERPRES