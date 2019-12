Sorin Cîmpeanu, la dezbaterea pe tema rezultatelor PISA: Este nevoie să le predăm elevilor transdisciplinar

Preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Sorin Cîmpeanu, a subliniat, luni, la o dezbatere pe tema rezultatelor obţinute la evaluările PISA, nevoia de a li se preda transdisciplinar elevilor.



"E un rezultat care trage un semnal de alarmă, dar, încă din 2015, am spus că nu vom putea aştepta rezultate bune de la elevi atât timp cât noi le predăm disciplinar, cât le predăm separat biologie, chimie, matematică, urmând ca elevii să rezolve probleme concrete de viaţă din texte literare şi non-literare, din diagrame, din grafice, din tabele şi chiar din hărţi. Au în faţă un ansamblu de elemente pe baza cărora trebuie să tragă nişte concluzii care să fie aplicabile cu un grad foarte ridicat de probabilitate în viaţa reală. Este, de fapt, ceea ce aşteptăm de la tinerii noştri. Pentru asta este nevoie să le predăm transdisciplinar", a explicat Cîmpeanu.



El a adăugat că este nevoie ca profesorii de matematică, fizică, biologie, chimie să conlucreze între ei şi elevii să înţeleagă la ce le folosesc aceste noţiuni, pentru că aceasta este esenţa testelor PISA.



"Ele au un grad de reprezentativitate, sunt 185 de şcoli şi mai bune şi mai puţin bune care participă în acest program şi în măsura în care noi, cei care am gestionat şi gestionăm problemele din Educaţie, vom fi capabili să asigurăm implementarea acelui curriculum într-o manieră transdisciplinară şi interdisciplinară vom avea şi rezultate bune, însă rezultatele în Educaţie se obţin prin excelenţă pe termen mediu şi lung, de aceea am spus că e un semnal de alarmă important, dar nu aş dori să dramatizăm. E nevoie de calm, echilibru şi profesionalism pentru a avea rezultatele pe care le dorim cu toţii", a declarat deputatul.



În opinia sa, testele PISA nu pot fi privite separat de restul programelor OECD în care România este parte. "Testele PISA sunt extrem de importante. (...) Ele nu pot fi privite separat de celelalte două programe OECD în care România este parte. Este vorba despre PIAAC, evaluarea competenţelor adulţilor cu vârsta între 18 şi 65 de ani, şi mai cu seamă de programul TALIS, care evaluează opinia profesorilor despre procesul de predare, învăţare, despre evaluarea cadrelor didactice. Toate aceste trei lucruri trebuie privite în ansamblu", a subliniat Cîmpeanu.



Cercetătorul Ciprian Fartuşnic de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a declarat că evaluările PISA transmit un mesaj privind atenţia ce trebuie acordată copiilor cu risc de excluziune.



"Cel mai important mesaj al PISA este 'Uitaţi-vă la copiii care sunt în risc de excluziune', pentru că acolo e un complex de factori şi acolo e nevoie de măsuri integrate. Practic, orice măsură focalizată de intervenţie va fi eficientă în momentul în care va reuşi să ajungă la cei care au cel mai mult nevoie de acest sprijin şi, în momentul de faţă, studiile la nivel naţional arată că aceşti copii care provin din familii dezavantajate socio-economic, copiii din mediul rural în general, copiii romi şi copiii care au fie dizabilităţi, fie cerinţe educaţionale speciale sau ambele sunt categoriile care cel mai mare risc şi de neparticipare la Educaţie, fie de participare şi apoi de abandon, fie de a rămâne la un nivel redus de Educaţie", a spus cercetătorul.

