Specializări noi la rezidenţiat

CHRISTIAN SILVA/JURNALUL NATIONAL

STUDENTI-FACULTATEA DE FARMACIE CAROL DAVILA. De-a lungul timpului, Facultatea de Farmacie din Bucuresti a schimbat mai multe locatii. In prezent are sediul in Strada Traian Vuia nr. 6, pe care il imparte cu Facultatea de Geologie si Geofizica. CHRISTIAN SILVA/JURNALUL NATIONAL