Specializări pentru tineri

Piatra-Neamţ devine al treilea municipiu - alături de Alba-Iulia şi Oradea - în care care se va desfăşura, în perioada 2019-2020, un program de mentorat on-line, care şi-a propus să formeze gratuit sute de tineri în două specializări digitale care se caută pe piaţa muncii. Programul Generaţia Tech, lansat de Digital Nation, are susținere din partea Google.org și Ministerului Educației Naționale. Cursurile sunt destinate tinerilor cu între 15 şi 24 de ani. Fiecare specializare durează 12 luni şi are un format de învăţare aplicată online, pe platforme digitale, sub îndrumarea mentorilor din Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Programele includ şi o componentă de interacţiune fizică, şedinţe de lucru şi întâlniri sociale, organizate lunar pentru membrii comunităţii.

Sursă foto: digitalnation.ro