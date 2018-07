Studenţi din 18 ţări la cea de a 58-a ediţie a Şcolii de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească

Universitatea din Bucureşti organizează în perioada 23 iulie - 6 august cea de a 58-a ediţie a Cursurilor de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească, la care vor participa 28 de studenţi străini.



"Evenimentul urmăreşte să îmbogăţească noţiunile de limba română ale studenţilor străini şi să îi familiarizeze pe aceştia cu elementele importante ale culturii şi civilizaţiei româneşti. Dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi comemorării poetului român Nichita Stănescu, Şcoala de vară a Universităţii din Bucureşti va reuni, pe parcursul celor două săptămâni, 28 de tineri din ţări precum Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Grecia, Elveţia, Coreea, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Belgia, Italia, Germania, Polonia, Danemarca, Macedonia, Olanda, Turcia, Nigeria şi Bangladesh", a informat vineri UB.



Tinerii vor participa la cursuri intensive de limba română, concepute într-o perspectivă comunicaţională, la ateliere de lucru şi la conferinţe pe teme de cultură şi civilizaţie românească, la evenimente culturale şi vor vizita muzee.



O premieră este reprezentată de introducerea, în acest an, a două ateliere - "Mass-Media şi Publicitate" şi "Bandă desenată" - pentru cursanţii de la primele niveluri de studiu al limbii române.



În plus, evenimentele culturale şi sociale vor cuprinde întâlniri cu scriitori şi critici literari, interpretări şi dezbateri asupra filmografiei lui Cristian Mungiu, o întâlnire mai puţin convenţională cu instrumentele muzicale tradiţionale româneşti, precum şi o serată muzicală la Ateneul Român.



Cursurile de limba română şi conferinţele vor fi susţinute de profesori ai Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, specialişti în lingvistică, literatură şi comunicare, cu o bogată experienţă în predarea şi testarea limbii române ca limbă străină, atât în ţară, cât şi în străinătate (în cadrul lectoratelor de limbă română din marile universităţi europene). La finalul acestor cursuri, participanţii pot susţine un examen de atestare a cunoştinţelor de limba română, în conformitate cu standardele Paşaportului Lingvistic European.



"Vizitele la muzee din Bucureşti (Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Municipiului Bucureşti - Casa Filipescu-Cesianu) şi la obiective cultural-turistice şi religioase majore din centrul ţării (Castelul Peleş, Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Castelul Bran) vor completa profilul cultural al României contemporane", a menţionat sursa citată.



Iniţiate în anii '60, la Sinaia, sub patronajul spiritual al lingvistului Alexandru Rosetti şi conduse vreme îndelungată de profesorul Boris Cazacu, Cursurile de vară reprezintă cea mai veche iniţiativă a unei universităţi româneşti de a promova limba şi cultura română în lume. De-a lungul a şase decenii, au participat peste 5.200 de cursanţi, numeroase cadre didactice universitare din ţară şi străinătate, precum şi academicieni, oameni de cultură şi artişti. AGERPRES