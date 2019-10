Studenţii şi elevii se întrec în rezolvarea problemelor la ITFest

O nouă oportunitate de a-și depăși limitele și de a interacționa cu posibili angajatori din domeniul informatic vine în sprijinul pasionaților de IT. Astfel, Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC) anunță începerea celei de-a XII-a ediții a proiectului ITFest.

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (www.sisc.ro) este cea mai veche organizație studențească din cadrul Academiei de Studii Economice din București, având peste 22 de ani de activitate în susținerea intereselor studenților și oferirea unor modalități de dezvoltare personală și profesională a acestora.

ITFest, un proiect cu tradiție și cu renume printre pasionații de programare și gaming, adună an de an tot mai mulți participanți atât din rândul elevilor, cât și din cel al studenților. El este destinat tuturor tinerilor care doresc să se familiarizeze cu domeniul IT sau care își doresc să intre în contact cu firme și potențiali angajatori, toate într-un mod cât mai interactiv.

Concursul de Algoritmică, care îşi propune să provoace atenția participanţilor, să promoveze gândirea logică, dar și cunoștințele despre limbajul C/C++ se va desfășura în echipe de maximum trei persoane și presupune elaborarea unor soluții cât mai eficiente pentru probleme cu diferite niveluri de dificultate. Evenimentul să aibă loc pe 2 noiembrie.

Pe data de 4 noiembrie, prin intermediul Job Fair, mai mulți reprezentanți ai unor companii de pe piața IT vor fi pregătiți să răspundă curiozităților stundenţilor legate de domeniu.

În perioada 5-8 noiembrie, companiile partenere vor organiza o serie de Workshopuri, care îi vor ajuta pe studenţi să înțeleagă mai bine ce presupune munca în domeniul informatic și cum să dobândească atât cunoștințe tehnice, cât și pe partea de dezvoltare personală.

Pentru cei ce vor să își pună la încercare perspicacitatea și cunoștințele de IT într-un maraton al programării, echipa ITFest a pregătit și un Hackathon. Participarea pentru evenimentul programat pentru 9 noiembrie este permisă pentru echipe de maximum trei persoane. De asemenea, este de menționat faptul că timpul alocat rezolvării problemelor propuse va fi de 12 ore și că nu există niciun fel de restricție în ceea ce privește tehnologiile folosite.

Şi pentru că studenţii trebuie să se mai şi joace, un eveniment cu totul special îi așteaptă pe pasionații de gaming și nu numai. Lan Party-ul, care reunește competiții de League of Legends (LoL), FIFA 19, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) și Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), se va desfășura pe 23 noiembrie și le va oferi participanţilor posibilitatea de a-şi testa abilitățile de jucător și de a fi premiaţi pe măsura competitivității.

Pentru detalii suplimentare, echipa ITFest îți stă la dispoziție pe site-ul https://itfest.sisc.ro/ și pe pagina de Facebook www.facebook.com/it.fest.sisc/.