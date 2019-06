Tânăra care vrea să schimbe viaţa copiilor cu dizabilități

Cel mai mare vis al unei tinere din Pitești este să facă o școală pentru copii cu dizabilități și să îi trateze cu ajutorul muzicii. Iuliana Călin este atât de talentată la cântec popular, încât vocea ei va rămâne în Fonoteca de Aur. A trecut de o selecție grea și, în această săptămână, va înregistra o doină, o horă și o sârbă care să fie ascultate de români peste zeci de ani. Are și dezamăgiri. Cea mai mare este aceea că și în acest domeniu este nevoie de bani pentru ca talentul să poată fi exploatat.

Iuliana Călin are 20 de ani și este studentă la două facultăți, una de Muzică, la Târgoviște și cealaltă, Asistență Socială, la Pitești. Povestea ei este specială pentru că și-a început activitatea muzicală în corul unei biserici. Era în școala generală și cânta la Biserica Mavrodolu din Pitești. Vocea ei deosebită i-a impresionat pe preoți și a început să studieze cântecul popular și să meargă la festivaluri. A avut succes, dar nu a renunțat la cor. Duminică de duminică, Iuliana este la lăcașul de cult.

„După anii de ucenicie, după ce am învățat Sfânta Liturghie, cânt la Biserica Copiilor. La Mavrodolu sunt mai multe biserici și cânt în cor cu sora mea mai mică. Are 14 ani și vederea i-a fost afectată de o boală pe care a avut-o când s-a născut. Medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire și le spuneau părinților să se roage pentru o minune. Și minunea s-a făcut. Doar că i-a fost afectat nervul optic. Darul ei de la Dumnezeu este o voce minunată. Cântă minunat. Îmi place să abordez pricesnele pentru că îmi dau sentimentul că ajungem mereu la sufletele oamenilor”, povestește Iuliana.

Școlile nu sunt pregătite pentru aceşti copii

Ne mărturisește și că visul ei a pornit de la problemele de sănătate ale surorii.

„Cel mai mare vis al meu este să fac o școală pentru acești copii pentru că sunt acceptați cu greu în sistemul de învățământ actual. Nu sunt pregătite nici cadrele didactice să lucreze cu ei, nici elevii nu sunt educați să îi accepte, să îi protejeze. Liceul este o etapă foarte grea pentru ei. În Pitești, de exemplu, există doar două locuri speciale. Visez să schimb asta. Dar, pentru a avansa în muzică, e nevoie de studii și sper să fac și Master. Am avut dezamăgiri pentru că, de multe ori, sunt înainte oameni cu mulți bani, iar eu vreau să câștig pe ceea ce pot eu. Știu că dacă voi avea studii de profil nu voi putea fi dată la o parte”.

A cules melodii vechi de 100 de ani

Prezentă la o selecție grea, Iuliana a reușit să treacă și să fie una dintre vocile care vor rămâne în Fonoteca de Aur a României. Din această săptămână, ea va merge să înregistreze cântecele populare ce vor fi difuzate la postul de radio național. Și, speră ea, vor fi ascultate și peste zeci de ani de către românii iubitori de folclor. „Vreau să încep cu o doină a cărei interpretare este foarte grea. Se numește „Neicuță, gură de aur” și am cules-o din zona Argeșului. Am stat de vorbă cu mai multe persoane - unele de 60 de ani, altele de 70 - și am adaptat puțin versurile pentru că cei de la care am cules-o nu și-au amintit-o în totalitate. Este folclor autentic. La fel și horele „Vino, bade!” și „Codrule, frunzele tale”. Am și o sârbă și sper ca toate să fie auzite de români mulți ani de acum înainte”, mai spune Iuliana.

„Am învățat să mă folosesc de muzică pentru a transmite. Și cred că muzica poate ajuta la vindecare”

Iuliana Călin

Iuliana iubeşte pricesnele pentru că ajung la sufletele oamenilor