„The 4th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019”. Universitatea POLITEHNICA din București , 16 medalii de aur

Cinci Trofee și Diplome de excelenţă iCAN 2019, 11 Medalii de aur iCAN 2019 și Diplome de excelenţă iCAN 2019, 4 Certificate de apreciere (individuale), precum și 5 Medalii de aur și Premii oferite de entităţile participante. Acestea au fost rezultatele obținute la sfărșitul lunii august, de către Universitatea POLITEHNICA din București la cea de-a-IV-a ediție a International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019, poziționând astfel Romania în top 3 mondial, din punct de vedere al medaliilor câștigate.

„The 4th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019” , una dintre cele mai mari competiții mondiale de inventică, a adunat la start 50 de țări și 415 invenții dintre care 20 au fost aduse în concurs de către România, 11 dintre acestea aparținând Universității POLITEHNICA din București. Din delegația României, alături de Universitatea POLITEHNICA din București au participat Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași reprezentată prin Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, URBAN-INCERC București împreună cu Universitatea de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu din București , Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti, iSENTINEL și A.R.T.A. Sibiu. Festivitatea de premiere a „The 4th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2019” a avut loc pe 24 august 2019.

Reprezentanții UPB în Canada au fost : Prof.univ.habil.dr.ing.ec. Augustin Semenescu- lider grup UPB alături de Prof.univ.habil.dr.ing. Lucian Petre Seiciu, Prof.asoc.dr.ing. Ruxandra VIDU (și Prof. dr. la UC Davis, CA, USA, membru al Academiei Naționale a Inventatorilor din Statele Unite), Dr. ing. Ileana Mariana MATEȘ. Printre cele 50 de țări participante putem enumera: Canada, SUA, China, Germania, Franța, Austria, Turcia, Elveția, Croația, Hong Kong, România etc.

“Universitatea POLITEHNICA din București, prin statutul ei de universitate de cercetare avansată, care se distinge în peisajul național și mondial, a avut și la această expoziţie-salon dedicată inventicii și inovării, precum și cercetării științifice, un succes de răsunet, câștigând în total 5 Trofee și Diplome de excelenţă iCAN 2019, 11 Medalii de aur iCAN 2019 și Diplome de excelenţă iCAN 2019, 4 Certificate de apreciere (individuale), precum și 5 Medalii de aur și Premii oferite de entităţile participante, iar Romania a fost în top 3 din punct de vedere al medaliilor câștigate” a declarat liderul echipei UPB prezente la Toronto, prof.dr. Augustin Semenescu.

Organizat de către Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), iCAN este unul dintre cele mai mari evenimente internaționale de invenții și proiecte inovatoare care a reunit anul acesta forțe creative din diverse industrii, mai precis inventatori din 50 de țări de pe mapamond, cu 415 invenții. iCAN 2019 oferă un program complet, inclusiv afișarea și expunerea invențiilor, seminarii educaționale, urmate de ceremonia de premiere a cererilor de intrare a invenției recunoscute. Evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru ca toți participanții să fie recunoscuți pentru creativitate prin invențiile lor și să introducă produsele inovatoare pe piața canadiană, dar și pe alte piețe ale lumii.

Din partea UPB au participat prof.univ.habil.dr.ing.ec. Augustin Semenescu- membru al Juriului International, prof.univ.habil.dr.ing. Lucian Petre Seiciu, prof.asoc.dr.ing. Ruxandra Vidu și dr.ing. Ileana Mariana Mateș.

Invenții romanești premiate, cu potential de implementare in plan economic

IMPLANT CRANIAN CU STRUCTURI DE OSTEOINTEGRARE ȘI ACOPERIRI FUNCȚIONALE - ANTONIAC Vasile Iulian, MOHAN Aurel, SEMENESCU Augustin, DOICIN Vasile Cristian, ULMEANU Mihaela Elena, CAVALU Simona, COSTOIU Mihnea Cosmin, MURZAC Roman, DOICIN Irina-Elena, SĂCELEANU Vicențiu, MATEȘ Ileana Mariana

Invenția se referă la structura, suprafața și metoda de fixare a unui implant de tip plasă, executabil din titan sau din aliaje de titan biocompatibile, având acoperiri funcționale pe bază de nanoparticule de seleniu și/sau hidroxiapatită cu rol de osteointegrare, utilizat pentru cranioplastii și reconfigurări ale marilor defecte craniene generate de accidente, anomalii congenitale, intervenții chirurgicale datorate extracțiilor de tumori sau ale altor afecțiuni la nivelul craniului. Implantul cranian poate revoluționa neurochirurgia la nivel mondial eficientizând capacitatea de regenerare/refacere a calotei craniene după un traumatism cranio - cerebral.

ENDOPROTEZĂ CRANIANĂ CU SISTEM DE CULISARE - DOICIN Cristian Vasile; ULMEANU Mihaela Elena; ANTONIAC Vasile Iulian; SEMENESCU Augustin; COSTOIU Mihnea Cosmin; MITRICĂ Marian; MURZAC Roman; CHIRTEȘ Alin; DAVIȚOIU Dragoș-Virgil; DOICIN Irina Elena; MATEȘ Ileana Mariana

Invenția se referă la o endoproteză craniană cu sistem de culisare, utilizată pentru repararea defectelor de tip traumă ale cutiei craniene, prin procedura chirurgicală de cranioplastie, formată dintr-un strat culisant superior, un strat culisant inferior și un sistem de fixare, cu straturile culisante alcătuite din celule mobile cu posibilitatea de a culisa unele în raport cu celelalte, fără a fi necesare șuruburi de fixare pe cutia craniana. Invenția este în stadiu de prototip funcțional.

PROTEZĂ TOTALĂ DE COT CONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU FIXARE DE TIP BALAMA ȘI SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIA FORMEI - BATALU Nicolae-Dan, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, SINESCU Ioanel, ANTONIAC Vasile Iulian, DOICIN Cristian-Vasile, CODOREAN Ion Bogdan, MATEȘ Ileana Mariana, BARBU Cătălin Alexandru, BĂDICĂ Petre, GAVRILIU Traian-Stefan

PROTEZĂ TOTALĂ DE COT SEMICONSTRÂNSĂ, DIN ALIAJE CU MEMORIA FORMEI, CU SISTEM DE CUPLARE PE BAZĂ DE EFECT AL MEMORIEI FORMEI - BATALU Nicolae-Dan; SEMENESCU Augustin; COSTOIU Mihnea Cosmin; ANTONIAC Vasile Iulian; DOICIN Cristian-Vasile; AMZA Cătălin Gheorghe; MATEŞ Ileana Mariana; CHIVU Oana-Roxana; CODOREAN Ion Bogdan; BARBU Cătălin-Alexandru; BĂDICĂ Petre; NEGOIŢĂ Olivia-Doina

Implantul total de cot are rolul de a înlocui articulația cotului in situația in care aceasta își pierde funcționalitatea (in urma unui accident, dureri articulare cronice, afecțiuni ale osului etc.). S-au propus doua forme, bazate pe efectul de memorie a formei specific materialului (aliaj NiTi). Implantul total de cot constrâns asigura un singur grad de libertate, o rotație in jurul unui ax, similar unei balamale. Avantajul este stabilitatea mai mare a mișcării, dezavantajul este micșorarea mobilității cotului.

Implantul de cot semi-constrâns permite de asemenea rotirea in jurul unui ax, ca o balama, dar prin construcție asigura un joc intre componente, oferind o mobilitate mai mare, apropiata de cea naturala a cotului. Selectarea tipului de implant se face de către medicul ortoped, după o analiza detaliata a articulației care se va înlocui, de biomecanica pacientului si de posibilitatea de reconstrucție a articulației cat mai fidel.

Invențiile sunt în stadiu de prototip funcțional.

DISPOZITIV DE FREZARE ACETABULAR - NICULESCU Marius, ANTONIAC Vasile-Iulian, SEMENESCU Augustin, DOICIN Cristian-Vasile, ULMEANU Mihaela-Elena, COSTOIU Mihnea Cosmin, MURZAC Roman, MATEȘ Ileana, DAVIȚOIU Dragoș-Virgil

Invenția, care este în stadiu de prototip funcțional, se referă la un dispozitiv de frezare ortopedică care sa înlăture osteofitele fără riscul de a sparge partea acetabulară a endoprotezei de șold, cu aplicație în domeniul chirurgiei ortopedice.

ANUSCOP CU CÂMP OPERATOR REGLABIL - DAVIȚOIU Dragoș-Virgil, DOICIN Cristian-Vasile, COSTOIU Mihnea-Cosmin, ULMEANU Mihaela-Elena, SEMENESCU Augustin

Invenția, în stadiu de prototip funcțional, se referă la un dispozitiv medical de tip anuscop cu câmp operator reglabil - anuscop și depărtător anal, tip speculum - ce permite atât explorarea canalului anal și a porțiunii rectale inferioare, cât și accesul pentru proceduri terapeutice, asigură operarea de către o singură persoană, are un diametru de lucru variabil ce se reglează în funcție de anatomia pacientului cu un pas unghiular incremental prestabilit, prezintă o construcție ultra-ușoară ce permite auto-fixarea în câmpul operator și asigură un acces optim în câmpul operator prin geometria și poziționarea lamelelor depărtătoare mobile.

ESO-TRAHEOSCOP - DEMETRIAN Alin-Dragoş, SEMENESCU Augustin, CHIVU Oana-Roxana, COSTOIU Mihnea Cosmin, DEMETRIAN Camelia, MATEȘ Ileana Mariana, DUMITRESCU Silviu

Invenția se referă la un instrument medical combinat (eso-traheoscop) pentru abordul simultan a celor două organe tubulare situate în mediastin (traheea şi esofagul), permiţând manevre simultane şi coordonate asupra peretelui care le desparte. Invenția este în stadiu de prototip funcțional.

SISTEM MECATRONIC DE OSCILARE VERTICALĂ ALTERNANTĂ A CENTURII PELVIENE - Petre Lucian SEICIU, Ioan Dan FILIPOIU, Mihai BERTEANU, Ileana CIOBANU, Horia ȘERBU , Ion MANOLE, Florian BADEA, Valentin BARBU, Mihai IONEL, Șerban-Marius MANOLACHE

Un sistem mecatronic destinat reabilitării persoanelor cu deficiențe locomotorii. Este realizată în stadiu de prototip și implementată la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București, în vederea testării pe subiecți sănătoși.

DISPOZITIV DE INJECTARE GHIDATĂ A TOXINEI BOTULINICE PENTRU TRATAMENTUL SPASTICITĂȚII – Petre Lucian SEICIU, Mihai BERTEANU

Un dispozitiv de injectare controlată în profunzime a toxinei botulinice pentru tratamentul spasticității la pacienții cu afecțiuni neurologice centrale. Dispozitivul este realizat în fază de prototip și este gata pentru producție și comercializare.

SISTEME MULTIFUNCŢIONALE DE TIP MAGNETITA/TIOACIZI/Ag/Au, UTILIZATE PENTRU DIAGNOZA ŞI TRATAMENTUL DIRIJAT AL CANCERULUI - Denisa FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Maria SONMEZ, Anton FICAI, Ovidiu OPREA, Bogdan Stefan VASILE

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor sisteme magnetice funcţionalizate, de tip magnetita/tioacizi/Ag sau Au, cu structura triplu stratificat (core-shell) sau compozit (omogen), încărcate sau nu cu diverse citostatice utilizate pentru diagnoza şi tratamentul dirijat al cancerului. Invenția se afla la nivel de soluție tehnica

PROCEDEU DE PREPARARE A UNOR MATERIALE COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE CU POTENTIALE APLICATII IN TRATAREA CANCERULUI OSOS - Anton FICAI, Ecaterina ANDRONESCU, Cristina Daniela GHITULICA, Denisa FICAI, Georgeta VOICU, Mădălina ALBU KAYA

Invenția, care se află la nivel de soluție tehnică, prezintă sinteza unor sisteme multifuncţionale cu potenţiale aplicaţii în tratarea cancerului osos. Sistemul multifuncţional se aplică în defectul osos produs în urma intervenţiei chirurgicale de rezecţie a ţesutului osos canceros și combină metode convenţionale (chimioterapia, chirurgia) şi neconvenţionale (utilizarea magnetitei şi a nanoparticulelor de Au şi/sau Ag care induc apoptoza prin diverse metode) putând fi aplicat fără a fi nevoie de modificarea protocolului medical.

NANOSTRUCTURI MAGNETICE ȘI DISPOZITIV DE IMPLEMENTARE- Cristian PREDESCU, Ecaterina MATEI, Andra Mihaela PREDESCU, Andrei Constantin BERBECARU, Ruxandra VIDU

Invenția, care se află la nivel de soluție tehnică, prezintă o metodă și aparat pentru îndepărtarea selectivă a ionilor de metale grele, cationi, anioni sau alte elemente de interes din lichide folosind nanoparticule magnetice. După tratarea apei și separarea magnetică, nanoparticulele încărcate pot fi spălate, regenerate, colectate și reintroduse în ciclul de tratare a apei. Tratarea apei și regenerarea particulelor au loc individual sau simultan.