Turcan susţine că un sistem educaţional bun pune accent pe performanţă

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat marţi că un sistem educaţional bun are în vedere performanţa şi, pe lângă profesori buni, dotări, manuale coerente, îi ajută pe unii copii să nu rămână în urmă.



Raluca Turcan participă, marţi, la festivitatea de premiere a elevilor români care au obţinut performanţe la olimpiade internaţionale, eveniment care are loc la Palatul Naţional al Copiilor.



"Mi-aş dori ca exemplele pe care le avem astăzi în faţă să devină modele într-o lume care a fost foarte mult zdruncinată de pseudomodele şi aveţi în mine şi în Guvern un sprijin ca dumneavoastră, prin ceea ce aţi făcut şi veţi face, să deveniţi modele pentru România. Sigur că dorim ca toţi copiii din România să obţină performanţă. Din nefericire, nu este posibil, dar îmi doresc ca sistemul de educaţie să potenţeze performanţa. (...) Avem mulţi tineri care reuşesc, dar avem şi mulţi tineri care nu reuşesc, nu pentru că nu vor, ci pentru că sistemul de educaţie nu le-a permis, nu a fost suficient de prietenos, aşa că îmi propun să aveţi un sprijin, deopotrivă cei care obţineţi performanţa, dar şi cei care pot să dea maximum prin competenţele pe care le capătă în şcoala românească. Un sistem educaţional bun este un sistem care pune degetul pe performanţă şi care, pe lângă profesori buni, dotări, manuale coerente, cu informaţii clare, corecte, echilibrate, să vină şi cu măsuri de sprijin pentru copiii care au nevoie ca să nu rămână în urmă", a spus Turcan.



Ea a adăugat că Guvernul doreşte să creeze cele mai bune condiţii pentru ca olimpicii să rămână în România, iar dacă aleg să plece din România, să aibă la ce să se întoarcă.



"Am trecut razant pe lângă o olimpiadă internaţională şi ştiu ce înseamnă competiţia, munca asiduă, aplecarea părinţilor şi harul profesorilor", a menţionat aceasta. AGERPRES