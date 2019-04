Universităţi importante din Italia îşi vor prezenta oferta la Bucureşti

Universităţi importante din Italia vor fi prezente la Bucureşti pe 6 mai, pentru a le prezenta tinerilor români oferta educaţională pentru programe universitare, postuniversitare sau tabere de vară, în cadrul evenimentului Study in Italy, organizat de Premium Edu în parteneriat cu Ambasada Italiei în România, Primăria Capitalei şi Centrul Cultural Expo Arte.



Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, la evenimentul din România vor participa Istituto Europeo di Design Milano, Istituto Marangoni Milano, Politecnico di Milano Como Cremona, Istituto Universitario di Lingue Moderne Milano, Domus Academy Milano, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, ESCP Business School Torino, BHMS Switzerland, Swiss School of Management Rome, Universita Cattolica del Sacro Cuore Milano Roma Brescia Cremona, University Tor Vergata Roma, Ca' Foscari University Venetia, University of Milano.



Intrarea la acest eveniment este liberă, fiind nevoie doar de o înregistrare prealabilă pe site-ul organizatorilor, www.premiumedu.ro.



Premium Edu este o asociaţie non-profit ce vine în sprijinul celor care vor să studieze în străinătate şi facilitează accesul la informaţii, oferă consultanţă şi asistenţă cu privire la detaliile financiare ale programelor de studiu, credite şi burse de studiu, suport pentru finalizarea cu succes a dosarului de aplicant, efectuarea de rezervări pentru transport cu avionul şi transferuri cu autocar, asigurări.



Premium Edu are parteneriate cu universităţi din Italia, Marea Britanie, Elveţia, Franţa, SUA.

AGERPRES