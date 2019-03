Universităţile străine, asaltate de elevii români

Lucian Alecu

Peste 100 de universităţi din Marea Britanie, Franţa, Olanda, Germania, dar şi din ţară au fost luate cu asalt de mii de elevi şi studenţi, la târgul Romanian International University Fair, eveniment care a avut loc la Sala Palatului, în weekend.

Potrivit organizatorilor, Franţa le prezintă anul acesta viitorilor studenţi o gamă largă de oferte, atât pentru studii de licenţă, cât şi de master sau doctorat, la eveniment fiind prezente universităţi ca Ecole Polytechnique sau EnsAD-Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs. Cei interesaţi vor avea acces la burse guvernamentale sau interguvernamentale, iar taxele de şcolarizare sunt asemănătoare cu cele din România.

Britanicii au prezentat la Bucureşti ofertele a peste 40 de universităţi printre acestea numărându-se Coventry University, universitate numită pentru al treilea an consecutiv University of the Year în „The Times”, şi „Sunday Times Good University Guide 2018”.

Universitatea Coventry University oferă burse special create pentru studenţii români.