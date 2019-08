Două universități din România se află în primele o mie din lume. Babeș-Bolyai și Universitatea din București în topul Shanghai

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se află pe poziţia 701-800 la nivel internaţional în clasamentul Academic Ranking of World Universities/ARWU 2019, Shanghai. Este urmată de Universitatea din Bucureşti (UB) care ocupă locul 901-1000, cele două fiind singurele două instituţii de învăţământ superior din România incluse în acest top.



"În lume există aproximativ 30.000 de universităţi. Dintre acestea, iată, 1.000 au trecut pragul academic al unei vizibilităţi şi al unui impact internaţional. Mă bucură faptul că UBB a trecut acest prag, rămânând astfel în liga mare şi prima din România. Trebuie însă spus că ambele universităţi prezente în clasament, UBB şi UB, au scăzut faţă de anul trecut. Acest lucru reproduce rezultatele din celelalte clasamente majore ale universităţilor şi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru guvernanţi. Noi am făcut prin forţe proprii maximum care se poate face din partea noastră. Nu putem cere mai mult de la colegi, copleşiţi de ore, birocraţie, impredictibilitate legislativă şi în mecanismele academice (de exemplu în competiţia de granturi) şi reglementări revolute. În plus, când tai locurile la master şi doctorat de la aceste universităţi, aşa cum au făcut recent guvernanţii, le afectezi tocmai această zonă de generare de cunoaştere/publicaţii", precizează prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice, prof.univ. Daniel David.



Acesta mai spune că este nevoie de îmbunătăţirea urgentă a legislaţiei, creşterea finanţării şi un program specific de susţinere a excelenţei în marile universităţi cu potenţial internaţional din centrele academice tradiţionale.



Academic Ranking of World Universities este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale ale universităţilor prin prisma indicatorilor de excelenţă, respectiv educaţie şi de cercetare, folosiţi în analiză. Clasamentele sunt realizate şi publicate anual de Academic Ranking of World Universities, începând din anul 2009.

AGERPRES