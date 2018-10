Valentin Popa: Nu este normal să existe erată cu greşelile din manualele editate anul trecut

Fostul ministru al Educaţiei Valentin Popa a declarat, miercuri, că nu este normal ca, alături de manualele obişnuite, elevii să primească încă unul cu erate, care să cuprindă greşelile ce se regăsesc în cărţile editate în anul şcolar trecut.



"Va fi o problemă cine va edita manualul (...) cu greşelile din clasa a V-a. Cam 100 de pagini. Acestea sunt greşelile făcute în manuale de către numeroasele edituri care au furnizat cu şase luni întârziere manualele anul trecut. Cam atâtea s-au adunat. Despre asta n-a vorbit nimeni. N-au avut interes editurile să vorbească cumva despre aceste greşeli. Au avut interes să vorbească doar despre greşelile făcute de Editura Didactică şi Pedagogică. Evident, pentru a scoate în evidenţă faptul că numai ei ar putea să furnizeze manuale. Da, cam aşa le-au furnizat. Cam cu atâtea greşeli, doar pentru clasa a V-a. Oare ce vom face când ne apucăm şi de celelalte clase să facem revizia? Nu ştiu, dar mie nu-mi place să dăm manualele de clasa a V-a şi alături încă un manual cu erate. Chiar nu-mi place aşa ceva", a afirmat Popa, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Ministerului Educaţiei.



Întrebat cine va plăti pentru greşelile din manualul de geografie, fostul ministru a răspuns că acestea nu vor fi decontate de Ministerul Educaţiei.



"Am spus. Nu ministerul. În rest nu mă interesează", a spus Popa.



El a precizat că directorul Editurii Didactice şi Pedagogice a furnizat presei răspunsuri în acest sens.



"Eu îmi amintesc că a răspuns ceva în genul - şi dumneaei poate să mă contrazică, dacă nu-mi aduc aminte bine - că, da, sunt nişte costuri neprevăzute, prevăzute întotdeauna într-un calcul al unui manual, că editura are totuşi şi contracte cu mediul privat, adică are şi alte surse de venit. Da, e posibil să îşi mai reducă profitul şi cred că mai există o opţiune de a recupera banii de la cei care se fac vinovaţi. Am absoluta siguranţă că nu va intra în faliment (Editura Didactică şi Pedagogică n.r.), mai ales că nu este o sumă considerabilă tipărirea respectivelor manuale", a precizat Valentin Popa.



Fostul ministru a fost întrebat dacă are vreun regret în legătură faptul că unele manuale nu au fost încă editate de Editura Didactică şi Pedagogică: "Eu am un gând foarte bun pentru elevii care n-au avut niciodată manuale până acum şi le au. În final, sigur, vom încerca să corectăm şi probabil că viitorii miniştri ai Educaţiei vor corecta acest aspect şi pentru ceilalţi elevi şi copii care încă nu au manuale, dar care, dacă mergeam în vechiul sistem, erau din ce în ce mai mulţi. Evoluţia este mulţumitoare din punctul meu de vedere", a răspuns Valentin Popa.



Valentin Popa a demisionat săptămâna trecută din funcţia de ministru al Educaţiei. AGERPRES