Veste BUNĂ pentru elevii din Capitală. Vor intra mai devreme în vacanța de vară

Elevii din clasele 1-8 din Capitală ar putea intra mai devreme cu trei zile în vacanţa de vară, aceasta fiind una dintre dorinţele Comitetului de organizare a turneului final al Campionatului European de fotbal, în vederea decongestionării traficului rutier înaintea începerii EURO 2020 la Bucureşti.



Primul meci găzduit de Bucureşti este programat duminică, 14 iunie, iar cursurile anului şcolar 2019-2020 se încheie vineri, 12 iunie. Comitetul de organizare şi-ar dori ca elevii din clasele 1-8 din Bucureşti să intre în vacanţă de miercuri, 10 iunie, astfel încât să fie eliminate din trafic autoturismele părinţilor care îşi duc copiii la şcoală.



Managerul de comunicare al EURO 2020, Răzvan Mitroi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că momentan nu s-a făcut o propunere oficială din partea Comitetului de organizare către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, însă acest subiect a fost abordat în cadrul Comitetului interministerial pregătire şi organizare a turneului final al Campionatului European de fotbal la Bucureşti.



"Încă nu s-a făcut o propunere oficială, însă s-a discutat în Comitetul interministerial să se intre în vacanţă cu 3-4 zile mai devreme. Pentru că vacanţa începe sâmbătă, 13 iunie, meciul este pe 14, iar noi dorim ca elevii din ciclul 1-8 să intre în vacanţă de miercuri", a afirmat Mitroi.



Florin Şari, manager de proiect din partea Federaţiei Române de Fotbal din cadrul Comitetului de organizare a turneului final al EURO 2020, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că o scurtare a programului elevilor ar fi utilă planului de mobilitate înaintea primului meci găzduit de Bucureşti.



"Planul de mobilitate propus de Primăria Capitalei este unul dintre cele mai bune, iar la nivel de planificare satisface nevoile spectatorilor. Se vor crea două linii de transport în comun, între aeroport şi Fan Zone şi între aeroport şi Arena Naţională. Pe aceste linii vor fi autobuze de mare capacitate şi se va circula conform programului sosirilor aeronavelor. Un aspect important e că avem un sistem dual, în sensul că o bună parte din traficul intern al oraşului va fi preluat de metrou, existând chiar şi o împărţire a spectatorilor în funcţie de zona unde se vor aşeza în tribune. Echipa de mobilitate va folosi o combinaţie între staţiile de metrou şi liniile de transport în comun pentru a-i distribui corespunzător pe spectatori. Am pus în discuţie încă de anul trecut o uşoară scurtare a programului şcolilor din Bucureşti, şi mă refer la clasele 1-8, pentru că acelea sunt importante pentru noi. O uşoară scurtare a programului ar fi utilă. Nu este vacanţă atunci. Este o propunere pe care am făcut-o pentru reducerea traficului. Pe liceeni de exemplu nu îi aduc părinţii cu maşina la şcoală", a spus el.



"Cu mult mai eficient decât banda de prioritate pentru aceste linii este reducerea traficului. Există o componentă puternică de comunicare publică, în special în zilele de interes, în care vom chema bucureştenii să ne sprijine utilizând alte mijloace de transport decât cele personale pentru deplasarea la serviciu. Având în vedere prezenţa Ucrainei la Bucureşti, putem spune că obiceiul de călătorie al ucrainenilor este acela de a închiria autocare. Aşa că ne aşteptăm să existe şi un aflux de spectatori cu autocare, aflux luat în considerare în planul de mobilitate", a adăugat Florin Şari.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 12 iunie - 12 iulie în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciuri în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. Dacă se califică în urma barajului de Liga Naţiunilor, echipa naţională a României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



UEFA solicită celor 12 ţări organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo, însă lucrările au început doar la primele trei.



Din motive juridice, lucrările la stadionul Dinamo întârzie să înceapă, noua arenă din Şoseaua Ştefan cel Mare urmând să fie construită pe un alt amplasament, cel mai probabil în locul velodromului.



Propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor naţionale care vor juca la Bucureşti în cadrul EURO 2020 sunt bazele sportive de la Mogoşoaia, Berceni (FCSB) şi Voluntari, şi nu stadioanele Steaua, Arcul de Triumf şi Rapid din Capitală, aflate în prezent în construcţie. În cazul în care vor fi gata până la 30 mai 2020, FRF va putea adăuga noile arene pe lista propunerilor transmisă la UEFA pentru antrenamentele din timpul EURO 2020.

