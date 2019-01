Veşti excelente! Două noi specializări vor fi înfiinţate la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" din Iaşi

Reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" au anunţat că pentru anul universitar 2019-2020 vor fi înfiinţate două noi specializări în cadrul facultăţilor de Farmacie şi Medicină Dentară.



Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi, Viorel Scripcariu, a declarat că pentru admiterea din acest an se vor înfiinţate două specializări noi: "Cosmetică medicală şi Estetică", unde durata studiilor este de trei ani. Specializarea va fi înfiinţată în cadrul Facultăţii de Farmacie. O altă specializare va fi înfiinţată la Facultatea de Medicină Dentară, cea de "Asistenţă de Profilaxie Stomatologică". Durata studiilor va fi de 3 ani.



Conform sursei citate, ambele specializări sunt supuse aprobării Ministerului Educaţiei.



"Ambele programe de licenţă răspund unor cerinţe reale pe piaţa muncii. De exemplu, un student care va absolvi Facultatea de Farmacie - specializarea Cosmetică medicală şi Estetică, va avea diverse oportunităţi de carieră, de la clinicile de dermato-cosmetică, până la saloanele şi centrele de înfrumuseţare. Statisticile arată că avem nevoie de asistenţi specializaţi în domeniul profilaxiei stomatologice, de aceea cred că este important ca universitatea noastră să aibă inclusă în oferta academică şi o astfel de specializare, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară", a declarat prof. univ. dr Viorel Scripcariu.



El a anunţat totodată că în cadrul şedinţei de pe 15 ianuarie a Senatului UMF Iaşi s-a decis ca admiterea să se desfăşoare, ca şi până acum, în luna iulie. Astfel, înscrierile se vor desfăşura în perioada 15 - 20 iulie, iar testul grilă se va organiza pe 24 iulie.



Concursul de admitere se va organiza pentru specializările "mari", precum Medicină, Medicină Dentară, unde durata studiilor este de 6 ani, Facultatea de Farmacie, unde durata studiilor este de 5 ani. La specializările "mici" precum Asistenţă Medicală Generală sau Bioinginerie, unde durata studiilor este de 4 ani, Nutriţie şi Dietetică,

Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică Dentară, Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală şi Estetică, unde durata studiilor este de 3 ani.



Conform Metodologiei din acest an, se menţin aceleaşi discipline de examen pentru testul grilă şi aceeaşi pondere a notei obţinute la examenul de bacalaureat faţă de anul trecut.



Admiterea la studii de licenţă în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" din Iaşi, pentru toate ciclurile universitare, atât pentru locurile finanţate de bugetul de stat cât şi pentru locurile cu taxă, se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv.



"Selectarea candidaţilor în cadrul concursului de admitere ţine cont numai de nivelul pregătirii profesionale a acestora şi se realizează prin două modalităţi. Una dintre acestea este susţinerea unui test grilă, în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă în lei. Cea de-a doua modalitate este reprezentată de evaluarea performanţelor şcolare şi, eventual, universitare ale candidaţilor, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în valută şi locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate", a spus rectorul UMF Iaşi.



Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore, iar clasificarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obţinută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.



Conform metodologiei, pentru specializările Medicină şi Medicină Dentară materia de concurs este obligatorie din manualul de Biologie clasa a XI-a -Anatomia şi Fiziologia omului, şi la alegere din Chimie Organică sau Fizică.



Pentru specializarea Farmacie este obligatorie materia din manualul de Chimie Organică, şi la alegere din Biologie Vegetală sau Biologie clasa a XI-a - Anatomia şi Fiziologia omului.



Pentru specializările Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriţie şi Dietetică, Cosmetică medicală şi Estetică, Asistenţă de Profilaxie Stomatologică candidaţii trebuie să aleagă între Biologia de clasa a XI-a - Anatomia şi Fiziologia omului , sau Chimie Organică.



Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare trebuie să înveţe materia din manualul de Biologie clasa a XI-a - Anatomia şi Fiziologia omului.



Pentru specializarea Bioinginerie, candidaţii vor alege între Matematică sau Biologie clasa a XI-a -Anatomia şi Fiziologia omului. AGERPRES