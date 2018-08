350 de ziare americane au raspuns la atacurile lui Trump

"Jurnaliştii nu sunt inamici": criticate de Donald Trump, peste 350 ziare americane au raspuns la atacurile presedintelui, publicând, joi, editoriale în care au susţinut importanţa libertăţii presei, în urma unui apel lansat de către Boston Globe la declanşarea unei campanii în acest sens la nivel naţional.

Condusă de Boston Globe, sub hashtag-ul #EnemyOfNone, peste 200 de grupuri de presă au ripostat după înmulţirea atacurilor din partea preşedintelui american la adresa mass-media, acesta calificând frecvent drept "Fake news" orice media care publică informaţii ce îi displac. Mai mult, Trump nu ezită să trateze marile canale media drept "inamice" sau "inamice ale poporului".

"Avem astăzi în Statele Unite un preşedinte care a creat o mantra că orice canal media care nu susţine în mod deschis politica actualei administraţii este 'duşman al poporului' ", scrie Globe în editorialul său. "Este una dintre numeroasele minciuni propagate de preşedintele nostru, ca de un şarlatan de altădată, care arunca praf sau 'apă magică' asupra unei mulţimi pline de speranţă", continuă prestigiosul cotidian.

Potrivit Globe, această atitudine a lui Trump faţă de presa încurajează lideri forte precum rusul Vladimir Putin sau turcul Recep Tayyip Erdogan să-i trateze pe jurnalişti drept inamici. New York Times, ţintă frecventă a invectivelor prezidenţiale, a publicat un scurt editorial sub un titlu cu majuscule "PRESA LIBERĂ ARE NEVOIE DE DUMNEAVOASTRĂ", amintind că poporul are dreptul să critice presa.

"Dar a insista asupra faptului că adevărurile care vă displac sunt 'fake news' este periculos pentru democraţie", scrie Times. "Jurnaliştii acoperă reuniuni plicticoase ale guvernului şi descifrează formulele de finanţare ale şcolii publice pentru ca dumneavoastră să nu trebuiască s-o faceţi", continua Arizona Daily Star. "Aceasta nu este astfel la fel de fundamental ca Primul amendament, dar poate ajuta".

Potrivit apărătorilor libertăţii presei, declaraţiile lui Trump ameninţă rolul de contraputere al presei şi contravin Primului amendament al Constituţiei, care garantează libertate de exprimare şi îi protejează pe jurnalişti. "Nu cred că presa poate rămâne indiferenta şi să sufere, ea trebuie să se apere când cel mai puternic om din lume încearcă să slăbească Primul amendament", aprecia Ken Paulson, fost redactor-şef al cotidianului USA Today.

Dar el relativizează eficienţa acestei campanii de sensibilizare: "Persoanele care citesc editorialele nu au nevoie să fie convinse. Nu ele sunt cele care urlă împotriva jurnaliştilor la mitingurile prezidenţiale". In opinia lui, în faţa asalturilor Casei Albe, presa trebuie să desfăşoare o campanie de "marketing" mai largă pentru a sublinia importanţa unei prese libere ca valoare fundamentală.

Dar iniţiativa de joi i-ar putea electriza pe susţinătorii preşedintelui, care ar putea să vadă în ea o dovadă că mass-media sunt aliniate împotriva lui. "Presa organizează un atac mai studiat şi public ca niciodată împotriva lui Donald Trump" şi împotriva "jumătăţii de ţară care îl susţine", a postat pe Twitter Mike Huckabee, fost guvernator republican şi comentator la Fox News.

Chiar critici ai preşedintelui au îndoieli, precum Jack Shafer de la Politico, care crede că efortul coordonat "va avea sigur un efect contraproductiv". Dar pentru pentru apărătorii presei, mizele sunt prea importante pentru a accepta ca afirmaţiile prezidenţiale să fie în afara controlului. AGERPRES