In urma cu 60 de ani submarinul american Nautillus a atins Polul Nord

Submarinul nuclear american Nautillus, comandat de căpitanul William Anderson, a fost primul vas care a realizat această performanţă, pe sub calota glaciară.

Vechiul cuvânt grecesc "Nautilus", care denumea atât navigatorul, cât şi ambarcaţiunea, nu l-a inspirat doar pe Jules Verne în romanele ''Douăzeci de mii de leghe sub mări'' (1870) şi ''Insula misterioasă'' (1874), ci şi pe proiectanţii de mai târziu ai submarinelor de ultimă generaţie. Şase nave ale Marinei Americane au primit numele USS Nautilus.

De la primele două nave cu acest nume, construite în secolul al XIX-lea, s-a ajuns la celebrul SSN-571, primul submarin cu propulsie nucleară din lume, construit la jumătatea secolului al XX-lea. USS Nautilus (SSN-571) a fost primul submarin cu propulsie nucleară din lume şi primul submarin care a traversat Polul Nord pe sub calota glaciară. Construcţia submarinului a fost aprobată de Congresul SUA în iulie 1951, lucrările fiind efectuate sub îndrumarea amiralului Hyman G. Rickover, "tatăl flotei nucleare".

Submarinul a fost terminat la 21 ianuarie 1954, iar la 17 ianuarie 1955 a fost lansat la apă, la New London. Nautilus a parcurs distanţa de 2.223 km, dintre New London şi San Juan, Puerto Rico, în 90 de ore. Acţionat de o bucată de uraniu, de mărimea unei mingi de golf, într-un reactor nuclear, Nautilus putea parcurge peste 110.000 km în doi ani, fără a trebui realimentat. În perioada 1955-1957, submarinul a fost supus unor teste de călătorie în timp record în condiţii extreme.

La 21 iulie 1958, Nautilus şi-a început călătoria către Polul Nord. Submarinul a coborât sub suprafaţa apelor îngheţate ale Alaskăi la 1 august 1958. Comandantul William Anderson a condus submarinul şi echipajul sub gheaţa Arcticii, la o adâncime de 170 de metri. După ce a raportat că a trecut de Pol, echipajul format din 116 oameni a continuat călătoria pe sub pătura de gheaţă şi ieşit la suprafaţă la 3 august 1958, în apele Groenlandei. Nautilus a devenit, atunci, primul submarin care a efectuat cea mai lungă călătorie pe sub calota de gheaţă: 3.000 km. AGERPRES