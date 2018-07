8 băieţi au fost salvaţi din peştera din Thailanda

Opt dintre cei 12 băieţi au fost salvaţi din peştera inundată din Thailanda. Salvatorii urmează să îi salveze şi pe cei patru băieţi şi pe antrenorul lor de fotbal, blocaţi în continuare în peştera inundată, scrie The Independent.

Patru băieţi au fost eliberaţi în doar două ore, luni, după ce au fost blocaţi în peştera Tham Luang pentru mai mult de două săptămâni.

Operaţiunea de salvare a fost oprită pentru moment.

Two more ambulances were seen, leaving #Tham Luang cave. They are believed to transfer the 6th and 7th boys to hospital. @TNAMCOT pic.twitter.com/JuNszzXy5V