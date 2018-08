A disparut premierul Rusiei, Dmitri Medvedev!

De mai bine de noua zile, premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, nu a aparut la serviciu. Initial, s-a crezut ca seful guvernului de la Moscova este in concediu. Dar biroul de presa al guvernului a spus ca nu. Se pare ca s-ar fi accidentat la sala de sport. In orice caz, asta ar fi explicatia oficiala.

Se pregateste debarcarea lui Medvedev, mai ales ca zvonuri privind iminenta lui inlaturare de la putere circula de mai multe luni la Moscova. Nu ar fi exclus, spun unii. Altii cred insa ca premierul si-a luat, pur si simplu o pauza, s-a retras din lumina rampei de buna voie si nesilit de nimeni. "Sunt cel putin doua subiecte pe care nu stie cum sa le comenteze", a apreciat analistul Aleksei Kurtov.

"Este vorba de reforma pensiilor, unde ultimul cuvant apartine presedintelui, care nu agreaza, se pare, versiunea guvernamentala a proiectului de lege elaborat in acest sens, si de rezultatea majorarii TVA. In plus, inca nu s-au clarificat lucrurile in privinta sanctiunilor americane, moneda nationala se depreciaza fata de dolar si euro, preturile s-au inscris deja pe un trend ascendent. Subiecte delicate, care cer raspunsuri concrete. O situatie care i-ar putea afecta imaginea premierului", a continuat expertul rus.

Continuand ideea, politologul Aleksei Makarkin a apreciat, la randul sau, ca prin retragerea lui din vazul tuturor, Medvedev nu dobandeste nimic. "Nu dispari, pur si simplu, fara o vorba, cand situatia in jur fierbe. Daca are vreo suferinta, trebuia sa anunte biroul lui de presa, nu doar sa reactioneze la intrebarile presei. Iata de ce, premierul nu va castiga nimic. Dimpotriva, reputatia lui va fi serios sifonata. La dividende pot spera numai cei care, chiar si dupa o astfel de disparitie, ies in fata oamenilor si anunta un plan genial. Dar nu este cazul, se pare", a concluzionat Makarkin.

Asaltat de jurnalisti, purtatorul de cuvant al preedintelui rus, Dmitri Peskov, a recunoscut ca nu dispune de informatii legate de starea de sanatate a premierului. "Cred ca mai bine intrebati la guvern", a spus oficialul de la Kremlin, grabindu-se, totodata, sa-i asigure pe ziaristi ca Vladimir Putin se afla intr-un permanent contat cu Medvedev. "Nu conteaza unde se afla unul sau celalalt. Ei tin mereu legatura", a insistat Peskov.