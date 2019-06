A fost respinsă moţiunea cu care laburiştii britanici ar fi blocat o decizie a guvernului pentru un Brexit fără acord

Camera Comunelor a respins miercuri moţiunea propusă de opoziţia laburistă prin care se încerca preluarea de către legislativul britanic a controlului asupra agendei guvernamentale, pentru ca viitorul premier conservator care o va înlocui pe Theresa May să nu poată decide un ''no-deal'', respectiv retragerea Regatului Unit din UE fără un acord cu blocul comunitar, transmite agenţia Reuters.



În favoarea moţiunii au votat 298 de deputaţi, în timp ce împotrivă au fost 309. Deputatul laburist Keir Starmer a declarat după acest vot că partidul său va continua eforturile pentru a împiedica o eventuală ieşire din UE fără un acord cu blocul comunitar. ''Laburiştii sunt pregătiţi să folosească orice mecanism posibil pentru a proteja locurile de muncă, economia şi comunităţile de consecinţele dezastruoase ale unui Brexit fără acord'', a menţionat acesta într-o declaraţie.



Moţiuni similare au mai fost supuse votului Camerei Comunelor de către opoziţia laburistă, de asemenea fără succes, cu prilejul voturilor anterioare asupra acordului privind Brexitul convenit de premierul Theresa May cu UE, acord care a fost respins de fiecare dată de Camera Comunelor şi a condus la amânarea Brexitului până pe 31 octombrie şi la demisia lui May.



Mulţi dintre cei zece politicieni conservatori care au intrat în cursa pentru succesiunea Theresei May pledează pentru o ruptură mai clară faţă de UE decât cea dorită de premierul în exerciţiu.

