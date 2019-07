Accidentare gravă la filmările Fast & Furious 9; a fost nevoie de intervenția unui elicopter de salvare

Un membru al unei echipe de filmare a fost rănit serios în Studiourile Warner Bros azsăzi, în timpul filmărilor pentru Fast & Furious 9, conform Dailymail.

Echipajele de urgență au sosit în Leavesden, Hertfordshire, din Marea Britanie, după mai multe apeluri la 999.

Un elicopter de salvare a fost chemat, iar muncitorul a fost dus la Spitalul Royal Londra, cu o „rană serioasă la cap”.

Ofițerii de poliție încă sunt la locul faptei pentru a investiga. Warner Brothers au confirmat că accidentul a avut loc în timpul filmărilor celui mai nou film din franciza The Fast and The Furious, care îi are în distribuție pe Vin Diesel, Michelle Rodriguez și Helen Mirren.