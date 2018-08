VIDEO Acoperişul unei biserici din centrul istoric al Romei s-a prăbuşit

Acoperişul unei biserici din centrul istoric al Romei s-a prăbuşit aproape în totalitate, au anunţat joi pe Twitter reprezentanţii Departamentului de Pompieri din capitala Italiei, potrivit cărora nu au fost raportate persoane accidentate.

Biserica Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami se află în Forumul din Roma, una dintre cele mai mari atracţii turistice din capitala italiană.

Acea clădire istorică, cunoscută în limba engleză sub denumirea "St. Joseph of the Carpenters", era închisă în momentul în care acoperişul ei s-a prăbuşit, joi după-amiază, potrivit presei locale.

Biserica datează din anul 1540 şi este dedicată Sfântului Iosif.

Prima biserică din Roma dedicată Sfântului Iosif, ea a fost construită deasupra străvechii închisori romane Tullianum (cunoscută şi sub denumirea de Închisoarea Mamertine). Legenda spune că în acea clădire au fost închişi sfinţii Petru şi Pavel. AGERPRES

Biserica