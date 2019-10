Acord european cu privire la un buget al zonei euro

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au ajuns la un acord cu privire la detaliile unui mic buget al zonei euro, care ar urma să intre în vigoare în 2021, a declarat preşedintele Ecofin, Mario Centeno. Acesta va fi de circa 17 miliarde de euro şi va fi destinat investiţiilor şi sprijinirii reformelor economice. Suma de 17 miliarde euro corespunde cu partea alocată zonei euro din cele 25 miliarde de euro pe care Comisia Europeană le-a propus pentru susţinerea reformelor economice în UE.

Țările din zona euro au căzut de acord că ar putea majora volumul bugetului zonei euro via un acord interguvernamental, detaliile urmând să fie stabilite după intrarea în vigoare a viitorului cadru bugetar multianual UE, în 2021.



Statele din zona euro îşi vor recupera, sub formă de finanţări de la buget, cel puţin 70% din contribuţia lor. Aceleaşi ţări vor cofinanţa, cu până la 25%, proiectele susţinute de bugetul zonei euro.



Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au convenit că 80% din sumele trase de la bugetul euro vor fi alocate pe baza a două criterii: populaţia şi PIB-ul per capita inversat. Restul de 20% va fi utilizat în eventualitatea unor măsuri de urgenţă pentru a reacţiona la problemele specifice fiecărei ţări. Valoarea contribuţiilor naţionale ar putea fi redusă la jumătate în circumstanţe economice grave, definite conform regulilor bugetare ale Uniunii Europene.

AGERPRES