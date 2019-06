Acordul cu privire la Brexit 'nu va fi renegociat', indiferent cine va fi succesorul Theresei May, insistă Juncker

Virginia Mayo/Photograph: Virginia Mayo/AP

Acordul de divorţ între Marea Britanie şi Uniunea Europeană 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va înlocui pe Theresa May, a declarat marţi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după ce mai mulţi candidaţi la şefia guvernului de la Londra au afirmat că vor să redeschidă negocierile cu Bruxellesul, iar Boris Johnson, cotat ca favorit, a ameninţat că nu va plăti factura Brexitului dacă UE nu va accepta condiţii mai bune de retragere pentru ţara sa, transmite AFP.



'Nu va exista o renegociere a conţinutului acordului de retragere' încheiat cu prim-ministrul britanic, a subliniat Juncker, într-un interviu difuzat în direct de site-ul politico.eu.



'Acesta nu este un tratat între Theresa May şi Jean-Claude Juncker, este un tratat între Regatul Unit şi UE şi trebuie respectat de viitorul prim-ministru britanic, oricine va fi el', a subliniat preşedintele Comisiei Europene. Acordul 'nu va fi renegociat', a insistat el.



Reiterând ceea ce liderii europeni afirmă de mai multe luni, Juncker a apreciat totuşi că ar putea avea loc 'clarificări, precizări, adăugiri în ce priveşte declaraţia politică' ce însoţeşte tratatul de retragere şi defineşte termenii viitoarei relaţii comerciale între Marea Britanie şi UE.



Juncker a făcut aceste declaraţii după ce, marţi dimineaţă, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Margaritis Schinas, prevenise că 'alegerea unui nou prim-ministru (britanic) nu va schimba parametrii a ceea ce se află pe masa' discuţiilor.



Pe de altă parte, Juncker a mărturisit că a avut impresia, în lunile din urmă, că principala preocupare a clasei politice britanice 'a fost înlocuirea Theresei May, nu căutarea unui aranjament cu UE'.



Întrebat dacă are un favorit dintre candidaţii la succesiunea Theresei May, el a răspuns, după câteva secunde de gândire, printr-un simplu 'Nu'.

