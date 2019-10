Acțiunile Tesla au scăzut din cauza livrărilor sub așteptări de vehicule electrice

Acţiunile Tesla au scăzut cu 6% la Bursa din New York, după ce producătorul american de vehicule electrice a raportat că livrările au urcat cu mai puţin de 2% în trimestrul trei din 2019, sub estimările analiştilor.

Livrările totale s-au situat însă la nivelul record de 97.000 de vehicule în perioada iulie-septembrie 2019, aproape de prognoza analiştilor, care se situa la 97.477 unităţi, conform datelor Refinitiv. Din totalul vehiculelor livrate de Tesla, 79.600 de automobile au fost Model 3, în timp ce analiştii se aşteptau la 79.470 unităţi. În trimestrul doi din 2019, Tesla a livrat 95.356 vehicule.



Compania este sub presiune pentru a-şi majora producţia, în timp ce trebuie să demonstreze că există o cerere sustenabilă pentru vehiculele sale şi poate ajunge profitabilă. Ținta Tesla în acest an este să livreze 360.000 - 400.000 vehicule, ceea ce înseamnă că în ultimul trimestru ar trebui să scoată pe piață cel puţin 104.800 de unităţi.

În trimestrul trei din 2019 livrările Model S şi X au scăzut cu 1,4%, la 17.400 unităţi, sub estimările analiştilor - 18.829 vehicule. Acestea se confruntă cu dificultăţi în urma recentelor lansări ale SUV-urilor complet electrice de la Audi şi Jaguar Land Rover.



Elon Musk, directorul general al Tesla, declara recent, într-un mesaj pe Twitter, că Tesla intenţionează să se extindă pe majoritatea pieţelor din Europa de Est, la începutul anului viitor, îndeosebi în Slovacia, Croaţia și Serbia.

AGERPRES