Activista pentru mediu Greta Thunberg, recompensată cu un premiu Golden Camera

Tânăra suedeză Greta Thunberg a fost recompensată cu un premiu Golden Camera pentru activismul său în domeniul mediului, în cadrul ceremoniei desfăşurate sâmbătă seară la Tempelhof, un aeroport dezafectat din Berlin, potrivit DPA.



Într-un discurs înflăcărat, tânăra de 16 ani a făcut apel la măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice, spunând că omenirea se află la o răscruce.



Thunberg a invitat personalităţile prezente la ceremonie să-şi folosească notorietatea pentru a schimba lucrurile.



Activismul adolescentei a inspirat tineri din întreaga Europă şi nu numai după ce tânăra a organizat o grevă şcolară şi o demonstraţie în faţa parlamentului suedez în luna august.



Tânăra a participat vineri la un marş desfăşurat în Berlin şi s-a întâlnit cu oameni de ştiinţă din cadrul Institutului pentru cercetarea impactului climatic din Potsdam.



Thunberg va rămâne şi duminică în Berlin, când va fi invitata talk-show-ului ''Anne Will'', una dintre cele mai importante emisiuni pe probleme de actualitate de la televiziunea naţională, alături de importanţi oameni politici din Germania.



Grevele şcolare desfăşurate sub sloganul ''Fridays for Future'' (''Vineri pentru viitor'') şi protestele iniţiate de adolescenta suedeză au fost iniţiate şi în alte regiuni din lume.

