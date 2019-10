Administraţia de la Washington intenţionează să reducă treptat numărul soldaţilor americani din Afganistan

Guvernul Statelor Unite intenţionează să reducă treptat numărul soldaţilor desfăşuraţi în Afganistan până la un total de 8.600, ceea ce ar însemna o scădere semnificativă faţă de cei între 12.000 şi 13.000 aflaţi în prezent în această ţară din Asia Centrală, transmite EFE, care citează cotidianul The New York Times.



Ziarul, care citează oficiali americani şi afgani, afirmă că planul pe termen lung este reducerea efectivelor la 8.600, ceea ce ar reprezenta o scădere apropiată de cea convenită în cadrul negocierilor dintre SUA şi talibani, care au durat mai mult de un an şi au fost întrerupte brusc în urmă cu aproximativ o lună.



În faza finală a acestui dialog, a fost făcut public un proiect de acord care prevedea retragerea în 135 de zile a 5.000 de soldaţi americani.



Conform ziarului newyorkez, general-locotenentul Austin Scott Miller, ofiţerul american de cel mai înalt rang din Afganistan, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă la Kabul, că 2.000 de soldaţi ai SUA au părăsit ţara în ultimul an, astfel încât în prezent sunt staţionaţi între 12.000 şi 13.000 de soldaţi.



Potrivit The New York Times, această scădere face parte dintr-un plan de diminuare a numărului soldaţilor şi a-l stabili pe termen lung la 8.600.



Această retragere parţială ar lăsa contingentul american din Afganistan la un nivel foarte apropiat de cel de la preluarea mandatului de preşedinte, în 2017, de către Donald Trump, când numărul soldaţilor era de 8.400.



Trump a spus în repetate rânduri că doreşte să pună capăt "războaielor fără sfârşit" ale SUA în lume, iar în urmă cu două săptămâni a anunţat retragerea trupelor SUA din Siria.



La doar câteva zile după anunţul preşedintelui american, pe 9 octombrie, Turcia a declanşat o ofensivă contra miliţiilor kurdo-siriene, pe care le consideră teroriste şi care au fost aliate cu Washingtonul în lupta contra grupării jihadiste Stat Islamic.



În Afganistan, de la sfârşitul misiunii de luptă a NATO în ianuarie 2015, SUA menţin un contingent în cadrul noii misiuni aliate de consiliere a trupelor afgane şi altul cu sarcini "antiteroriste".



Războiul din Afganistan este conflictul cel mai lung în care s-au implicat Statele Unite, în cei peste 18 ani pierzându-şi viaţa peste 2.300 de americani.

