VIDEO. Adolescentă din Iran, arestată pentru că a postat un videoclip în care dansa pe Instagram

Autorităţile din Iran au arestat un număr mare de persoane pentru videoclipurile postate pe Insagram, printre acestea se numără şi o adolescentă a cărei pasiune pentru dans a provocat revoltă, scrie The Guardian.

Potrivit activiştilor, Medeh Hojabri a fost una dintre persoanele arestate din cauza videoclipurilor de pe Instagram. Identitatea celorlalte persoane nu a fost confirmată.

Contul ei, care a fost suspendat, avea peste 600.000 de urmăritori.

De la momentul arestării, Hojabri a apărut în cadrul unui program al televiziunii de stat cu alţi deţinuţi, în care ea şi alţii au făcut ceea ce spun activiştii, o serie de confesiuni forţate, tactică folosită frecvent de autorităţile iraniene.

Televiziunea de stat a arătat o tânără, cu faţa blurată, plângând şi tremurând în timp ce descria motivaţia pe care a avut-o când a înregistrat videoclipurile. “Nu a fost pentru a atrage atenţia”, a spus aceasta. “Avem câţiva urmăritori şi aceste videoclipuri erau pentru ei. Nu am avut nicio intenţie să îi încurajez şi pe alţii să facă acelaşi lucru ... Nu am lucrat cu o echipă, nu am fost antrenată. Fac gimnastică”.

Videoclipurile erau filmate în camera ei, în timp ce dansa pe muzică pop şi rap, fără a purta hijab, care este obligatoriu în public.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6