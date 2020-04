Africa, următorul epicentru al pandemiei COVID

Mitul noului coronavirus care nu rezistă la căldură se spulberă rapid, iar Africa, al doilea continent ca mărime al planetei, e gata să devină următorul epicentru al pandemiei globale. Pentru zeci de state africane măcinate deja de sărăcie, de lipsa apei, de sisteme sanitare precare, de războaie tribale, de Ebola, de malarie și de poliomielită, răspândirea rapidă a virusului ucigaș provenit din China poate însemna prăbușirea totală a infrastructurii administrative.

Numai în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 raportate pe continentul african a crescut cu 43%, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că Africa, cu o populație de 1,3 miliarde de locuitori, are toate șansele să devină noul epicentrul al bolii infecțioase care a zguduit planeta în ultimele luni, contaminând aproape trei milioane de oameni și ucigând alți 210.000. Primul caz diagnosticat cu COVID-19 în Africa a fost semnalat în Egipt, pe 13 februarie. În prezent, peste 32.000 de cazuri au fost înregistrate în aproape toate cele 54 de state de pe al doilea continent ca mărime, informează „ABC News”. Peste 9.000 de pacienți s-au vindecat și cel puțin 1.423 au decedat, anunță aceeași sursă, citând ultimele date oferite de Centrul African pentru Prevenția și Controlul Bolilor. Pe măsură ce numărul de cazuri crește într-o proporție alarmantă, OMS avertizează că tot mai multe țări africane înregistrează o răspândire a virusului dincolo de capitalele lor dens populate. O recentă analiză a OMS a dezvăluit că există mai puțin de 5.000 de paturi în unitățile de terapie intensivă disponibile pentru pacienții de COVID-19 într-un număr de 43 de state africane, ceea ce înseamnă aproximativ cinci paturi la un milion de oameni. Comparativ, în Europa există 4.000 de paturi la un milion de oameni. În același timp, într-un număr de 41 de țări africane, există mai puțin de 2.000 de ventilatoare funcționale. „Există o lipsă critică de facilități de tratare pentru cazurile critice de COVID-19!”, a avertizat Matshidiso Moeti, directorul regional al OMS pentru Africa. La începutul lunii, Banca Mondială publicase un raport în care preciza că această pandemie va arunca Africa subsahariană în prima recesiune din ultimul sfert de secol. În previziunea sumbră a Băncii Mondiale se remarcă faptul că un număr de state africane au acționat „rapid și decisiv” pentru a stopa răspândirea bolii, însă o serie de factori, precum fragilitatea sistemului sanitar, accesul precar la apă potabilă, proverbiala indisciplină africană din marile aglomerări urbane și migrația neîntreruptă în zonele de frontieră ar putea anula efectul măsurilor de izolare impuse de autorități. Mai mult, susține Banca Mondială, pandemia va provoca, foarte probabil, o criză de securitate alimentară în Africa, atât din cauza declinului substanțial al producției agricole, cât și a reducerii drastice a importului de hrană.

Puncte fragile

Cu peste 4.500 de cazuri diagnosticate, Africa de Sud, care are 57 de milioane de locuitori, este una dintre cele mai afectate națiuni ale continentului, remarcă „ABC News”. Cu toate acestea, numărul morților a rămas relativ mic, sub 100, deoarece guvernul s-a mișcat repede și a impus o carantină națională, începând din 26 martie. „Epicentrul” infecției se găsește însă tocmai pe cealaltă parte a continentului, în Africa de Nord, unde se înregistrează peste 13.000 de cazuri. Egipt, Algeria și Maroc adună împreună aproape jumătate din numărul cazurilor din Africa. Algeria are de departe cel mai mare număr de morți de pe continent, cu cel puțin 425 de decese. Cu o populație de 47 de milioane de locuitori, Algeria, țară confruntată cu o criză economică și o infrastructură de sănătate precară, pare deja una dintre principalele victime al virusului pe continent, remarcă „ABC News”. Nici statele din centru Africii nu stau mai bine, fiind amenințate direct de COVID-19. Congo, spre exemplu, este o țară măcinată deja de conflicte militare și de un alt virus devastator, Ebola.

„Pandemia de COVID-19 afectează întreaga lume, dar Africa va fi lovită în mod special”.

Hafez Ghanem, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Africa