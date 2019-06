Al doilea club de motocicliști interzis în Olanda

Justiţia olandeză a anunţat vineri că a interzis şi dizolvat clubul local de motociclişti "No Surrender", estimând că reprezintă "un pericol pentru ordinea publică" din Olanda, relatează AFP şi dpa.



Un număr mare de membri ai "No Surrender" sunt implicaţi în numeroase delicte grave, între care extorcare, trafic de arme şi droguri şi posesie ilegală de arme, potrivit verdictului unui tribunal din oraşul Assen, estul Olandei.



Violenţa, "stimulată şi facilitată de cultura şi structura 'No Surrender' ", are un caracter "atât de grav şi structural încât pune societatea în pericol", a adăugat instanţa.



Clubul "No Surrender" are un număr estimat de 900 de membri, în 30 de sucursale, în Olanda. Interdicţia se aplică tuturor sucursalelor. Afişarea numelui şi a emblemei clubului va fi interzisă pe jachetele de piele.



Această decizie survine la o săptămână după interdicţia pe întreg teritoriul Olandei a celebrului grup de motociclişti "Hells Angels", din motive similare, "o premieră mondială", potrivit radio-televiziunii publice olandeze NOS.



Clubul "Hells Angels", cunoscut pentru motocicletele sale Harley Davidson şi îmbrăcămintea din piele, a fost înfiinţat în 1948 în Statele Unite şi are sucursale în aproximativ 50 de ţări.



Membrii "Hells Angels" sunt acuzaţi în mai multe state europene de promovarea violenţei şi de implicare în crima organizată.



În 2017, justiţia olandeză a interzis clubul de motociclişti "Bandidos", un club rival al "Hells Angels", precum şi grupul "Satudarah" anul următor.

AGERPRES