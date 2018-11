Alegeri generale cruciale pentru Trump

Înaintea alegerilor generale americane, organizate la mijlocul mandatului prezidențial, Donald Trump s-a comportat ca un veritabil candidat, paricipând în ultimele săptămâni la un tur de forță, presărat cu numeroase adunări electorale. Pe ultima sută de metri, el a încercat să smulgă cât mai multe voturi în favoarea republicanilor și, implicit, să-și facă viața mult mai ușoară în următorii doi ani de mandat, în tentativa sa de a fi reales la Casa Albă.

Pentru Trump, miza alegerilor de mâine este enormă. Dacă republicanii pierd controlul asupra uneia sau a ambelor camere din Congres, punând astfel capăt celor doi ani de hegemonie a partidului, poziția actualului șef al administrației americane este serios șubrezită. Fără îndoială, în eventualitatea unei înfrângeri a republicanilor, un președinte care se războiește deseori chiar cu membrii propriului partid ar fi confruntat cu o opoziție mult mai intransigentă în Congres și, nu în ultimul rând, cu perspectiva blocării tuturor inițiativelor sale politice majore. Mai mult, dacă estimările dinaintea alegerilor generale vor deveni realitate iar Camera Reprezentanților va trece sub controlul democraților, atunci aceștia din urmă vor redeschide ancheta Comitetului de Informații din Congres în privința presupuselor legături ale lui Trump cu rușii, în timpul campaniei prezidențiale din SUA, din 2016. La rândul lor, și alte comitete din Camera Reprezentanților ar putea declanșa anchete agresive asupra presupuselor legături dintre administrația Trump și o serie de interese de afaceri, inclusiv asupra unor controversate declarații și rapoarte financiare ale președintelui. Din perspectiva tentativei lui Trump de a fi reales la Casa Albă, în 2020, toate aceste anchete i-ar aduce un imens prejudiciu de imagine și i-ar pune în pericol însăși candidatura pentru un nou mandat. De cealaltă parte, dacă republicanii reușesc să-și mențină controlul asupra Congresului, succesul nu ar fi doar o victorie pentru partid, ci și o validare a modului distinct prin care Trump face politică, precum și a președinției sale neconvenționale de până acum. O astfel de victorie i-ar putea oferi lui Trump un impuls decisiv pentru alegerile din 2020. Deocamdată, apreciază presa americană, Partidul Democrat are mari șanse să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților, iar republicanii ar putea menține controlul asupra Senatului. Organizate din patru în patru ani în luna noiembrie, la mijlocul mandatului prezidențial, alegerile generale din SUA stabilesc componența Congresului SUA, mai exact îi desemnează pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și pe ocupanții a 34 dintre cele 100 de locuri ale Senatului. În plus, 34 dintre cele 50 de state americane își aleg guvernatorii pentru o perioadă de patru ani.

Nu-și asumă înfrângerea

Conștient că, anul acesta, republicanii săi pot pierde controlul asupra Congresului, Trump și-a ales deja o strategie, susțin colaboratori ai săi, citați de presa americană. Dacă republicanii câștigă va fi meritul lui, dacă pierd, atunci va declara că a obținut o victorie personală, deoarece a limitat scorul înfrângerii.

„Perspectiva unei Camere a Reprezentanților sau a unui Senat controlat de democrați pune un semn de întrebare asupra posibilității de a mai trece ceva prin Congres”.

Josh Holmes, consultant republican