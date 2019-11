Alegeri în Republica Moldova/Dodon: Nu va veni Moscova, Bucureştiul, Bruxelles-ul sau Kievul să facă ordine la noi în Chişinău

Preşedintele Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a făcut, duminică, apel la cetăţenii municipiului Chişinău să voteze raţional, nu emoţional, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei.



El i-a îndemnat pe cetăţenii din Chişinău "să nu calce pe aceeaşi greblă pe care au călcat toţi în ultimii ani", arătând că votul dat de alegători a fost unul "geopolitic".



"Avem o situaţie în toţi aceşti 15 ani destul de stranie în Chişinău. Deseori nu se votează pentru cineva, ci împotriva cuiva. Deseori se votează răul cel mai mic, foarte des se votează geopolitic. Mesajul meu către chişinăueni este unul foarte simplu: nu va veni Moscova, Bucureştiul, Bruxelles-ul sau Kievul să facă ordine la noi în Chişinău. Ordine vom face noi, profesioniştii, oamenii care ştiu ce au de făcut în Chişinău. (...) Emoţiile ne-au făcut să ajungem în situaţia în care este Chişinăul. Uitaţi-vă în ce stare este Chişinăul. (...) Ăsta este rezultatul votului geopolitic, emoţii. Nu am vrut un profesionist, nu am vrut un gospodar, dar am vrut unul care să strige mai tare şi să facă politică. Şi uite la ce am ajuns", a afirmat preşedintele Republicii Moldova.



Cetăţenii din 384 de municipii, comune şi oraşe din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne pentru desemnarea primarilor, în turul al doilea al alegerilor locale. În municipiul Chişinău, în turul al doilea, au intrat candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Ion Ceban, şi cel al Blocului ACUM, Andrei Năstase. În primul tur, candidatul stângii, Ion Ceban, a avut 40,16%, în timp ce pro-europeanul de dreapta Andrei Năstase a obţinut 31,09% din voturi. AGERPRES