Alianță între patru mari companii aeriene pentru transportul transatlantic al pasagerilor și mărfurilor

Air France, KLM, Delta şi Virgin Atlantic anunţă semnarea unui parteneriat, cu scopul oferirii unei selecţii mai largi de rute şi programe extinse de fidelizare atât pentru pasagerii care călătoresc între Europa, Marea Britanie şi America de Nord, cât şi pentru mărirea reţelei pentru transportatorii de marfă.



Conform reprezentanţilor noului joint-venture, parteneriatul dintre cele patru companii aeriene va acoperi 23% din capacitatea transatlantică totală a pasagerilor şi mărfurilor. În plus, veniturile noii alianţe sunt estimate să ajungă la 13 miliarde dolari pe an.



În cadrul operatorilor ce formează noua alianţă lucrează, în prezent, peste 180.000 de angajaţi.



"Noua alianţă oferă clienţilor orare de zbor mai convenabile, flexibilitatea de a rezerva zboruri şi a face check-in pe oricare dintre cei patru transportatori prin intermediul aplicaţiilor mobile, site-urilor web sau agenţiilor de turism, dar şi promisiunea comună a unor experienţe premium de călătorie, oportunităţi multiple de divertisment la bord, servicii şi produse premiate la nivel internaţional, program comun de fidelizare indiferent de compania aeriană cu care aleg să efectueze zborurile trans-Altantice. Alte avantaje rezultate în urma acestui parteneriat pot fi considerate şi cele 238 de conexiuni cu oraşe din America de Nord, 98 în Europa continentală şi 16 în Marea Britanie sau gama de 110 rute transatlantice care operează non-stop. Membrii eligibili care au atins statutul Elite în cadrul programului de fidelitate beneficiază şi de îmbarcare prioritară la oricare dintre cele patru companii aeriene şi se pot relaxa în peste 100 de lounge-uri din aeroporturile în care călătoresc", notează reprezentanţii noii alianţe.



De pe urma acestei înţelegeri vor avea de câştigat şi transportatorii de marfă, reţeaua disponibilă şi pentru cargo fiind în acest mod îmbunătăţită. Astfel, principalele hub-uri sunt răspândite în toate oraşele reprezentative pentru noua alianţă, asigurându-se conexiuni convenabile non-stop către fiecare colţ al Americii de Nord, Europei şi Marii Britanii, prin: Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra Heathrow, Los Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Paris, Seattle şi Salt Lake City.



Air France, KLM şi Delta se află într-un parteneriat încă din anul 2009, în timp ce Virgin Atlantic şi Delta au încheiat o înţelegere în 2013.



În 2019, au fost lansate şi primele zboruri în regim code-sharing între Air France, KLM şi Virgin Atlantic. Acordul a oferit clienţilor Virgin Atlantic până la 58 noi rute trans-Atlantice cu plecări de pe 18 aeroporturi din Marea Britanie prin Paris şi Amsterdam, în timp ce clienţii Air France şi KLM au avut acces la 24 noi rute spre America de Nord operate de Virgin Atlantic şi Delta cu plecare din Marea Britanie, inclusiv via Londra Heathrow şi Manchester.



Air France-KLM este grupul lider de piaţă pe zborurile lung-curier cu plecare din Europa şi oferă acces la o reţea care acoperă 314 destinaţii în 116 ţări datorită companiilor Air France, KLM Royal Dutch Airlines şi Transavia.



Delta Air Lines (NYSE: DAL) este lider în industria aerienă din SUA în ceea ce priveşte produsele, serviciile, inovaţia, fiabilitatea şi experienţa conferită clienţilor. Cu sediul în Atlanta, Delta asigură mai mult de 5.000 plecări zilnice în nenumărate destinaţii din jurul lumii şi până la 15.000 zboruri prin intermediul partenerilor. De asemenea, Delta este membru fondator al Alianţei SkyTeam şi transportă peste 200 milioane de oameni în fiecare an în peste 300 de destinaţii din peste 50 de ţări.



Virgin Atlantic a fost fondată de către antreprenorul Sir Richard Branson în urmă cu 35 de ani. În prezent, compania transportă 5,4 milioane de pasageri pe an şi a fost numită, recent, de APEX, "Singura companie aeriană globală de 5 stele din Marea Britanie". Cu sediul în Londra, Virgin Atlantic are peste 10.000 de angajaţi în întreaga lume şi operează o flotă de 45 de aeronave care deservesc 25 de destinaţii de pe patru continente. Alături de Delta Air Lines, Virgin Atlantic operează până la 38 de zboruri pe zi între Marea Britanie şi SUA, cu conexiuni în peste 200 de oraşe americane şi internaţionale.

