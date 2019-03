Ambasada României din Israel va fi mutată la Ierusalim

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, după "finalizarea analizei" şi "în deplin consens".



"Guvernul României a iniţiat un proces de evaluare a oportunităţii mutării Ambasadei României la Ierusalim. De aceea sunt încântată să anunţ astăzi, în faţa audienţei AIPAC, că după finalizarea analizei de către toţi actorii constituţionali implicaţi în procesul decizional din ţara mea şi în deplin consens, eu, ca prim ministru al României şi Guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat ea, duminică, în cadrul Conferinţei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), care are loc în Statele Unite ale Americii.



Viorica Dăncilă a reamintit că preşedintele american, Donald Trump, a deschis Ambasada Statelor Unite la Ierusalim şi a apreciat că acest demers a fost unul "admirabil şi curajos".



"Acest pas admirabil şi curajos ne-a impresionat pe mine, guvernul meu şi poporul român. Mutarea ambasadei americane este emblematică şi demonstrează legătura puternică a valorilor dintre poporul american şi cel israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel internaţional un proces de reflecţie", a precizat ea.



Viorica Dăncilă a menţionat că Israel şi Statele Unite sunt "partenerii strategici speciali ai României şi marii prieteni ai poporului român". Ea a reamintit că anul trecut, România a sărbătorit 70 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte cu Israel. Totodată, a subliniat că România îşi manifestă "deschiderea pentru continuarea dialogului păcii" dintre israelieni şi palestinieni.



"În anii '60 şi '70, atunci când alte ţări şi-au întrerupt relaţia cu Israelul, noi am consolidat-o. Am făcut un lucru corect, am făcut ceea ce trebuia făcut. Fiindcă prietenia are valoare atunci când e nevoie de ea. Am rămas o voce importantă în timpul procesului de pace, în special cel de la Camp David, care a adus pacea dintre Israel şi Egipt. România îşi manifestă deschiderea pentru continuarea dialogului păcii dintre israelieni şi palestinieni", a spus ea.



Viorica Dăncilă a mai declarat că urmează să aibă loc o şedinţă comună a guvernelor României şi Israelului. Ea a precizat de asemenea că este hotărâtă să contribuie la o relaţie "cât mai strânsă a Israelului cu întreaga Uniune Europeană", în contextul în care România deţine Preşedinţia Consiliului UE.

