Anchetă după ce înalţi funcţionari au pus la îndoială capacitatea lui Jeremy Corbyn de a fi prim-ministru

Guvernul britanic a anunţat marţi deschiderea unei anchete care urmăreşte să stabilească dacă unii înalţi funcţionari de stat au pus sub semnul întrebării capacitatea lui Jeremy Corbyn, liderul opoziţiei laburiste, de a deveni prim-ministru, considerându-l drept "prea slab" pentru a ocupa acest post, transmite AFP.



Biroul Cabinetului anchetează în legătură cu această posibilă infracţiune la codul funcţiei publice, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului conservator Theresa May, adăugând că, în cazul în care va fi identificată o persoană responsabilă, vor fi date "sancţiuni disciplinare".



Doi înalţi funcţionari britanici au calificat drept "prea fragilă" sănătatea fizică şi mintală ale lui Corbyn, în vârstă de 70 de ani, a scris în weekend cotidianul Times.



Drept urmare, Partidul Laburist a denunţat un "atac calomnios" vizând subminarea eforturilor sale de a ajunge la putere, iar Jeremy Corbyn a cerut lansarea unei anchete independente "rapide şi complete" cu privire la respectivele remarci.



Într-o scrisoare adresată secretarului de cabinet Mark Sedwill, Corbyn a subliniat că acest caz "aduce atingere încrederii în principiul neutralităţii funcţiei publice, care face parte din funcţionarea sănătoasă a democraţiei".



Purtătorul de cuvânt al Theresei May a asigurat marţi că subiectul este tratat cu cea mai mare seriozitate.

AGERPRES