Angajaţi ai Airbus, suspectaţi de spionaj în Germania

Airbus se confruntă în Germania cu suspiciuni de spionaj în cazul mai multor angajaţi ai săi care au avut acces fără drept la contracte ale armatei germane, un dosar ce se adaugă altor anchete legate de metodele producătorului european de avioane, informează joi France Presse.



Documente, care par a fi confidenţiale şi legate de proiectele Bundeswehr-ului, au ajuns în mâinile mai multor angajaţi ai grupului european aeronautic.



Parchetul din Munchen a confirmat joi că a deschis o anchetă în această etapă împotriva a 17 persoane privind suspiciunea de 'trădare a secretelor corporaţiei' şi de 'incitare' la o astfel de acţiune şi utilizare a acestor documente.



Compania Airbus, din partea sa, a indicat într-un comunicat că ea însăşi a semnalat acest caz autorităţilor germane privind 'eventuale încălcări comise de către mai mulţi angajaţi cu privire la anumite documente în legătură cu două viitoare licitaţii ale guvernului german' în domeniul comunicaţiilor securizate şi secretelor.



'Unii dintre angajaţii noştri au avut documente pe care nu trebuiau să le aibă', a indicat o sursă din cadrul constructorului european de avioane, potrivit căruia neregulile au fost descoperite în urmă cu 'câteva săptămâni'.



Cazul vizează, potrivit presei germane, divizia de armament a Airbus, Airbus Defense and Space (ADS), şi în special filiala din Munchen specializată în activităţi sensibile de securitate cibernetică şi comunicaţii criptate.



Cotidianul Bild afirmă că angajaţii aflaţi în colimator au fost suspendaţi, iar dosarele şi calculatoarele lor au fost confiscate.



La rândul său, Ministerul german al Apărării a indicat că este pe cale să 'clarifice natura acestor documente' şi precizează că nu poate exclude că 'este vorba de documente pe care Airbus a avut permisiunea să le vadă'.



Deputatul liberal german Alexander Müller consideră că este 'problematic ca angajaţii companiilor de apărare să cunoască în prealabil cerinţele Bundeswehr-ului faţă de proiectele lor viitoare', în special în ce priveşte stabilirea ofertei de preţ şi licitaţiile.



'Airbus trebuie acum să explice şi să facă puţină curăţenie', apreciază la rândul său deputatul ecologist Tobias Lindner, care consideră că, după o astfel de descoperire, 'o companie ar trebui în principiu să fie exclusă imediat de la licitaţie'.



Ministerul german al Apărării a reacţionat însă cu mai multă prudenţă. Unul dintre purtătorii săi de cuvânt a afirmat că, în acest stadiu, 'este imposibil' de spus dacă acest caz va avea sau nu un impact asupra procedurilor sale de licitaţie.



Nu este prima oară când Airbus, emblema cooperării industriale şi militare europene, în special franco-germană, se confruntă cu suspiciuni de corectitudine legate de contracte.



Airbus este ţinta anchetelor Parchetului naţional financiar (PNF) în Franţa şi Oficiului pentru fraude grave (SFO) din Marea Britanie pentru nereguli în tranzacţii, fapte pe care compania însăşi le-a denunţat în 2016.



În Germania, producătorul de avioane a fost amendat cu 81,25 milioane de euro anul trecut, ceea ce i-a permis totuşi să închidă ancheta de presupusă corupţie în jurul vânzării de Eurofighter către Austria în 2003.



În fine, în cazul 'Kazahgate', sub suspiciunea de 'mituire a unor agenţi publici străini'', Airbus a fost plasat în iunie sub statutul de martor asistat, intermediar între martor şi acuzat.



În aceste cazuri diferite, Airbus a jucat aceeaşi strategie: autodenunţul. Această practică, încercată şi de alte grupuri în cazuri de corupţie, cum ar fi Rolls Royce, pune la adăpost compania, în special în Franţa şi în Marea Britanie, de urmărirea penală.



Airbus a angajat o amplă reînnoire a echipei sale de conducere. În primăvara trecută, în fruntea grupului germanul Tom Enders a fost înlocuit de către fostul şef al Departamentului de vânzări a avioanelor comerciale, Guillaume Faury.

AGERPRES