Angela Merkel cheamă guvernul la ordine după eșecul electoral din Bavaria

Cancelarul german Angela Merkel a cerut luni membrilor guvernului său să pună capăt disputelor interne cu privire la migraţie şi a promis să recâştige încrederea cetăţenilor, la o zi după după eşecul istoric în alegerile regionale din Bavaria, informează AFP.



Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliaţilor săi conservatori locali din partidul Uniunea Creştin-Socială (CSU), a arătat că 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea forţei de muncă aproape totală în Bavaria nu sunt suficiente pentru populaţie dacă nu există ceva la fel de important, încrederea în actorii politici', a declarat ea într-o conferinţă de presă la Berlin.



Or, 'multă încredere a fost pierdută' după formarea, în chinuri, a coaliţiei dintre conservatori şi social-democraţi în martie, a recunoscut Angela Merkel în prima sa reacţie la alegerile din Bavaria.



În special, ea a criticat aripa dreaptă bavareză a propriei familii politice, partidul CSU, care a atacat în mod repetat politica sa în domeniul migraţiei şi a provocat mai multe crize guvernamentale, acuzând cancelarul de permisivitate după intrarea în ţară a peste un milion de solicitanţi de azil în 2015-2016.



Alegătorii 'aşteaptă' ca cele două formaţiuni aliate - partidul CDU de centru-dreapta, condus de Angela Merkel, şi CSU - 'să acţioneze în mod concertat', a afirmat Merkel.



Cancelarul german, a cărui popularitate a intrat în declin, a promis să tragă 'învăţăminte' de pe urma scrutinului prin acordarea unei 'atenţii mai mari ca această încredere să existe şi ca rezultatele muncii noastre să devină vizibile'.



Alegătorii bavarezi i-au sancţionat în alegerile de duminică pe cei doi aliaţi ai cancelarului, care guvernează cu partidul său CDU (Uniunea Creştin-Democrată).



Deşi a obţinut cele mai multe voturi în raport cu celelalte formaţiuni, CSU a pierdut majoritatea absolută în parlamentul bavarez cu 37% din sufragii, ceea ce nu i s-a mai întâmplat în ultimii 50 de ani. Astfel, ea va trebui să se alieze probabil cu mişcarea independentă de dreapta 'Alegătorii liberi' pentru a guverna.



Social-democraţii din SPD, a cincea formaţiune în clasament în urma votului, au înregistrat un adevărat dezastru, nu au reuşit nici măcar să atingă pragul de 10%. Acest eşec va relansa probabil întrebările în cadrul partidului dacă mai este interesat să participe la coaliţia în care a intrat din nou în primăvară, în urma alegerilor legislative desfăşurate în urmă cu un an.



În urma acestor prime alegeri de când se află la conducerea SPD, Andrea Nahles a spus că decizia cu privire la rămânerea social-democraţilor în coaliţie va fi luată în 'lunile următoare' . Numeroşi reprezentanţi ai formaţiunii se exprimă pentru o ieşire de la guvernare.



În schimb, partidele de opoziţie, în primul rând Verzii, au ieşit întărite din acest scrutin. Cu un scor istoric de 18%, ecologiştii s-au impus ca a doua formaţiune politică în Bavaria. În acest timp, partidul de extrema dreaptă Alternativă pentru Germania (AfD) îşi continuă, cu 10,6%, implantarea în peisajul politic german. Creat în 2013, se află acum în 15 din cele 16 parlamente regionale.



La şapte luni după ce a fost formată cu mari dificultăţi şi după două crize interne în această vară, 'marea coaliţie' dintre conservatori (CDU/CSU) şi stânga moderată (SPD) pare să se afle din nou în criză.



'Epicentrul acestui seism politic se află în Bavaria, dar poate provoca un tsunami care va mătura guvernul federal', apreciază revista de referinţă Der Spiegel. Acest cutremur ar putea avea o replică la 28 octombrie la alt scrutin crucial pentru Angela Merkel, cel din Hesse.



De data aceasta, un fidel al cancelarului şi o 'căpetenie' a CDU, Volker Bouffier, îşi va pune în joc mandatul de premier al landului. Reversul va avea reverberaţii directe asupra cancelarului. Merkel are o poziţie slăbită mai mult ca oricând în urma criticilor din partea propriei tabere politice din cauza politicii sale privind migraţia, aflându-se într-un conflict aproape permanent cu ministrul său de interne Horst Seehofer, liderul CSU, care a încercat să-şi înăsprească discursul pe această temă, cu scopul de a stopa ascensiunea extremei drepte. 'Personal, mă descurc foarte bine. Din punct de vedere politic, nu este uşor', a recunoscut luni dimineaţă Seehofer.

