Angela Merkel spune că e capabilă să-şi ducă mandatul de cancelar la bun sfârşit

Cancelarul german Angela Merkel şi-a pus vineri toată greutatea în spatele noului ei ministru al apărării şi probabil moştenitoarea sa politică Annegret Kramp-Karrenbauer, insistând în acelaşi timp că este capabilă să-şi ducă până la final, în 2021, mandatul de şefă a guvernului federal, relatează Reuters.



Merkel, care a împlinit 65 de ani de ani miercuri şi conduce guvernul german din 2005, a suferit mai multe accese de tremurat în public în ultimele săptămâni la diverse ceremonii, ceea ce a alimentat speculaţiile privind sănătatea ei, deşi ea susţine că nu are probleme medicale.



Într-o formă jovială înainte de vacanţa de vară, cancelarul conservator a spus că înţelege întrebările privind starea ei de sănătate, dar a dat asigurări în cadrul conferinţei ei anuale de presă: "Pot îndeplini acest rol".



Politiciana nu a suferit în trecut de probleme grave de sănătate, iar biroul ei nu a oferit explicaţii pentru episoadele de tremurat. După un astfel de acces, un oficial al guvernului a declarat pentru Reuters că este mai degrabă o chestiune psihologică, pentru că ea încerca să evite o repetare a episodului.



"Ca persoană, am un mare interes personal pentru sănătatea mea şi, după cum am spus, 2021 este finalul activităţii mele politice", a declarat Merkel pentru ziarişti. "Dar sper că apoi va urma o nouă viaţă", a adăugat ea cu un zâmbet. Întrebată cum se simte, Merkel a răspuns: "Bine".



Cancelarul, care se află pe marea scenă europeană din 2005, încearcă să se retragă treptat din politică şi în decembrie a renunţat la preşedinţia creştin-democraţilor în favoarea protejatei sale Annegret Kramp-Karrenbauer.



În pofida unor gafe comise în acest an, Kramp-Karrenbauer a preluat postul de ministru al apărării miercuri, intrând în cabinet pentru a-şi consolida şansele de a-i succeda lui Merkel ca lider al Germaniei în 2021.



Kramp-Karrenbauer, cunoscută ca AKK după iniţialele sale, a fost numită cu binecuvântarea lui Merkel, dar apoi imaginea ei a avut de suferit după ce a acordat un interviu complet lipsit de interes la televiziune. "BLA BLA BLAKK", a titrat pe prima pagină vineri cotidianul Bild de mare tiraj.



Angela Merkel a spus că este încrezătoare că protejata ei va face o treabă bună cu portofoliul apărării, care s-a dovedit a fi o cupă otrăvită pentru mai mulţi dintre predecesorii ei, comentează Reuters. "Sunt convinsă că se va descurca foarte bine", a spus ea.



Angela Merkel a precizat însă că nu se va amesteca în decizia CDU-CSU privind cine ar trebui să candideze în locul ei la funcţia de cancelar în alegerile federale din 2021. "Partidul va decide cine va fi candidatul la funcţia de cancelar", a spus ea.



"Marea coaliţie" a lui Merkel cu social-democraţii de stânga a fost aproape de colaps în mai multe rânduri de când cancelarul şi-a început mandatul, anul trecut, iar lidera SPD Andrea Nahles a demisionat după paşii înapoi din alegerile regionale şi din alegerile europene din mai.



Însă Merkel a infirmat sugestiile că alianţa de la guvernare este în pericol, afirmând că a avut o relaţie "foarte de încredere" cu liderii interimari ai SPD.

