Anunț șoc! Tânărul acuzat de asasinarea ziaristei Viktoria Marinova rămâne în arest pe termen nedefinit

Tribunalul regional din Ruse a decis vineri că Severin Krasimirov, acuzat că a violat-o şi ucis-o la 6 octombrie pe ziarista Viktoria Marinova, va rămâne în arest pe termen nedefinit, date fiind dovezile existente împotriva sa şi riscul de a fugi sau de a comite o altă crimă, informează agenţiile BTA, Focus şi Reuters.



Acuzatul, care nu a obiectat la decizia curţii, a afirmat că regretă faptele comise.



"Nu-mi vine să cred că am făcut aşa ceva. Îmi pare rău", a declarat Krasimirov reporterilor înainte de şedinţa tribunalului. "Nu-mi amintesc chiar tot. Am lovit-o, ea a căzut, am vrut să plec dar ea m-a apucat. (...) Sunt vinovat", a adăugat el, subliniind că acceptă orice pedeapsă.



Potrivit procurorului regional din Ruse Gheorghi Gheorghiev, Krasimirov a recunoscut că a lovit-o pe ziaristă, dar nu a spus nimic despre viol. Nu există dovezi că ar fi avut vreun complice şi a susţinut că nu o cunoştea pe victimă şi nu o văzuse la televizor, dar că s-au certat înainte de comiterea faptei. Tânărul a mai spus că ia medicamente, dar nu ştie ce sunt.



Krasimirov, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat în Germania la 10 octombrie şi extrădat în Bulgaria la 17 octombrie, iar joi a fost pus oficial sub acuzare pentru asasinarea Viktoriei Marinova.



Marinova, în vârstă de 30 de ani, prezentatoare a televiziunii private TVN, a fost găsită moartă pe malul Dunării, la Ruse, în 6 octombrie. Ancheta a stabilit că fusese bătută şi violată, înainte de a fi ucisă.



Moartea ei a stârnit un val de indignare atât în ţară cât şi în străinătate, dar potrivit procurorilor nu sunt dovezi că asasinarea sa a avut vreo legătură cu munca depusă.



Probele de ADN îl indică pe Krasimirov şi anchetatorii au strâns şi alte dovezi împotriva sa, a menţionat vineri ministrul bulgar de interne Mladen Marinov.AGERPRES