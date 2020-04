Apelul disperat al unei avocate din Londra: Ne lasă să murim singuri în case, ca niște animale

O avocată italiancă din Londra a lansat un apel disperat pe Facebook, în care spune că se simte abandonată de autoritățile britanice, relatează regatulunit.com.

Linda Pasqui are 49 de ani și s-a infectat cu coronavirus în urmă cu două săptămâni. Aceasta povestit că respiră greu, are febră, tușește, nu mai are miros și gust.

“În Anglia, refuză să-ți mai facă test dacă ești bolnav și te lasă să mori singur în casă, ca pe un câine. Guvernul britanic este îngrozitor, mincinos, denaturează datele reale, nu credeți prostiile pe care vi le spun englezii. Ne lasă să murim în case, ca niște animale. Aici sunt încălcate drepturile omului. Rușine ! Rușine ! Să vă rușine !“, a scris aceasta.

Doi prieteni ai femeii, ambii avocați, au reușit să discute cu un oficial al ministerului italian de Externe, care a spus că face tot posibilul ca un medic să ajungă la domiciliul Lindei, fără să ofere însă garanții.

Marea Britanie a raportat, până în prezent, 47.806 cazuri de infectare cu coronavirus şi 4.934 de decese.