Apple investește 2,5 miliarde de dolari pentru combaterea crizei locuințelor accesibile din California

Grupul american Apple Inc a anunţat că va direcţiona 2,5 miliarde de dolari pentru a combate criza de locuinţe accesibile, care a dus la creşterea preţurilor în statul California, cea mai mare parte din bani fiind dedicată fondurilor care vor fi gestionate împreună sau de către autorităţile statului California.



Un miliard de dolari va merge spre un fond comun cu autorităţile statului şi va impulsiona proiectele de locuinţe accesibile care suferă întârzieri sau stagnări. Un alt miliard de dolari va ajunge ]ntr-un fond gestionat de stat pentru cei care îşi cumpără prima casă şi care va oferi asistenţă financiară profesorilor, asistentelor şi membrilor echipajelor de intervenţie rapidă, precum ofiţeri de poliţie şi pompieri. Restul de 500 milioane de dolari vor merge spre eforturi similare în regiunea din nordul statului California, unde companiile din sectorul tehnologiei au generat critici din partea locuitorilor, care le consideră vinovate pentru creşterea rapidă a preţului locuinţelor.



Directorul general de la Apple, Tim Cook a spus că grupul s-a simţit dator să contribuie la rezolvarea crizei de locuinţe din California, într-un interviu pentru Reuters. Actualul sediu central Apple, în Cupertino, California, este amplasat la o distanţă mai mică de cinci mile (opt kilometri) de casa unde Steve Jobs şi Steve Wozniak au asamblat primele computere Apple în anii '70.



"Vrem să fim siguri că acesta va fi un loc viu în care oamenii pot trăi şi creşte o familie. Şi nu există nicio îndoială că astăzi acest lucru nu este posibil pentru mulţi oameni, că regiunea suferă de pe urma unei crize locuinţe accesibile", a spus Tim Cook. "Sectorul tehnologiei a crescut foarte mult şi a devenit o parte importantă a economiei. Am dori să fim o parte a soluţiei şi de acea ne alăturăm", a adăugat directorul Apple.



Anunţul celor de la Apple vine după ce alte mari companii din sectorul tehnologic, precum Facebook Inc şi Alphabet Inc, grupul care deţine motorul de căutare online Google, au promis fiecare câte un miliard de dolari pentru iniţiativele destinate construirii de locuinţe în California, în timp ce Microsoft a alocat 500 milioane de dolari pentru o iniţiativă similară în Seattle, statul Washington.

