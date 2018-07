Apropiatii presedintelui Trump: Prieteni deveniti dusmani:

Tensiunile aprinse dintre Donald Trump si fostul sau avocat si consilier, Michael Cohen, nu sunt decat un ultim exemplu din serie de dispute spectaculoase dintre presedintele american si unii dintre apropiatii lui confidenti.

Pe hartie, rolul lui Cohen suna foarte clar: "avocat personal al presedintelui Donald J. Trump". Dar dupa 20 de ani de colaborare, atributiile de avocat personal al magnatului imobiliar au fost extinse la cele ale unui consilier juridic clasic: purtator de cuvant, prim sustinator, omul de incredere... Nimeni nu l-ar fi sustinut cu mai multa vehementa pe Donald Trump decat Michael Cohen.

Omul care, asa cum a declarat el la un moment dat, este gata sa "primeasca un glonte pentru a-l proteja pe Trump", in care vede mai degraba un "patriarh" si un "mentor" decat un patron. Dar povestea lor de prietenie a inceput sa scartaie cand, odata ales presedinte, Trump nu i-a propus o functie in administratia sa. Relatia s-a deteriorat si mai mult dupa ce Cohen s-a vazut implicat intr-o ancheta federala, dificultati la care presedintel nu a raspus decat prin tacere.

Loialitatea lui Cohen s-a spulberat. In spatiul public a aparut inregistrarea unei conversatii private dintre cei doi barbati, dezvaluiri neplacute s-au multiplicat in presa, spre furia presedintelui american. Care, fireste, s-a dezlantuit pe reteaua sociala preferata. "Nu am stiut nimic despre intalnirea cu fiul meu Don Jr", a reactionat miliardarul la afirmatiile lui Cohen, potrivit carora Trump ar fi aprobat, in iunie 2016, ca unul dintre aproapii sai sa intalneasca o avocata rusa la Trump Tower.

Strategul

Probabil, nu a mai existat nimeni altcineva, cu exceptia lui Donald Trump, fireste, care s-a luptat cu atata ardoare pentru alegerea acestuia, decat Steve Bannon. Apropiat de extrema dreapta americana, fost patron al site-ului ultra-conservator Breitbart News, el a reusit sa realizeze o coalitie intre alt-right si capii partidului republican, deschizand portile puterii new-yorkezului.

La Casa Alba, "presedintele Bannon", cum era uneori supranumit, a fost consilier pe probleme de strategie si omul care aude si vede tot. Acuzat ca ar fi provocat tensiuni interne si autorul scurgerilor de informatii care au cutremurat inceputul de mandat al lui Donald Trump, el a parasit Casa Alba fara scandal. Dar implicarea lui in cartea "Fire and Fury" scrisa de jurnalistul Michael Wolf, a generat contorverse la Casa Alba, a declansat furia lui Donald Trump.

Senatorul

Cand senatorul de Alabama, Jeff Sessions, s-a alaturat campaniei, candidatura lui Trump, considerata pana in februrie 2016 improbabila, a capatat legitimitate si a stimulat sansele la alegerile primare din sudul conservator. Cei doi au traversat tara in lung si in lat, au facut schimb de complimente si, odata ajuns la Casa Alba, Trump l-a numit ministru al justitiei.

Dar cand prietenul Jeff Sessions a decis sa stea departe de ancheta rusa, Donald Trump nu l-a mai suportat, afirmand ca nu trebuia sa-i incredinteze niciodata aceasta functie si acuzandu-l ca este "foarte slab" pentru ca refuza o ancheta in privinta lui Hillary Clinton. Dar pana acum, totul decurge bine pentru Jeff Sessions: el si-a pastrat atributiile.