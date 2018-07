Atac armat în Canada! Două persoane au murit și 13 sunt rănite

Un incident armat produs duminică noapte în cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morţi, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, şi 13 răniţi, a anunţat Mark Saunders, şeful poliţiei capitalei economice canadiene, citat luni de France Presse.



Victima care şi-a pierdut viaţa era o fată, a indicat el într-o conferinţă de presă, adăugând că ea era în "stare critică". Agresorul a fost ucis după un schimb de focuri cu poliţia, a adăugând Saunders, explicând că era prea devreme pentru a anunţa motivele acestuia.



Anterior, poliţia a anunţat pe Twitter că "nouă victime au fost atinse de gloanţe", inclusiv o fată de nouă ani.



"Trăgătorul este mort", a adăugat poliţia, fără a se pronunţa asupra motivelor acestuia.



Potrivit canalului Global, el şi-a pierdut viaţa după ce a tras în poliţie, ceea ce nu fusese încă confirmat.



Incidentul s-a produs în cartierul grecesc din Toronto în jurul orei 22:00 duminică (02:00 GMT luni).



Mai mulţi martori au declarat că au auzit între 15 şi 20 de împuşcături şi au văzut mai mulţi răniţi întinşi pe podea într-un restaurant, potrivit Toronto Star.



Prim-ministrul provinciei Ontario, Doug Ford, a denunţat pe Twitter un act "oribil de violenţă cu arme de foc la Toronto".



Toronto a devenit în ultima vreme scena creşterii nivelului violenţei cu arme de foc, datorată în primul rând unor diferite bande.



De la începutul anului, 212 incidente armate s-au înregistrat în Toronto, care au costat viaţa a 26 de persoane, faţă de 188 de schimburi de focuri şi 17 morţi în aceeaşi perioadă a anului trecut. AGERPRES

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire. pic.twitter.com/UK8lUHUP5l