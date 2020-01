Atac armat în Germania. Șase persoane au fost ucise

Şase persoane au fost ucise cu focuri de armă în Rot am See, un mic oraş din sudul Germaniei, şi o persoană suspectă a fost arestată, informează vineri dpa, citând "surse".



Poliţia din oraşul vecin Aalen a anunţat pe contul său de Twitter că "o amplă operaţiune a poliţiei" este în curs în Rot am See, după ce mai multe focuri de armă au fost trase, subliniind că mai multe persoane au fost ucise şi rănite în incident.



Potrivit poliţiei, primele date arată că atacatorul avea relaţii personale cu una sau mai multe dintre victime şi nu sunt indicii că ar fi existat mai mulţi atacatori.

Cotidianul Bild informează că victimele sunt toţi membri ai uneia şi aceleiaşi familii. Potrivit cotidianului, presupusul atacator este un bărbat născut în 1983, care a acţionat singur.



Atacul a avut loc în jurul orelor locale 12:45 (11:45 GMT), lângă gara din Rot am See, localitate cu 5.200 de locuitori situată nu departe de Stuttgart, landul Baden-Württemberg.

