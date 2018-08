Atacul asupra unui autobuz cu copii în Yemen: Consiliul de Securitate al ONU se întrunește vineri

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri cu uşile închise pentru a discuta despre moartea a 29 de copii în Yemen într-un raid aerian atribuit coaliţiei militare sub comandament saudit, au anunţat diplomaţi, citaţi de AFP.



Reuniunea va avea loc la cererea unor ţări precum Bolivia, Olanda, Peru, Polonia şi Suedia, toate fiind membri nepermanenţi în Consiliul de Securitate al ONU.



''Am văzut imaginile cu copii care sunt morţi'', a declarat presei ambasadoarea adjunctă a Olandei la ONU, Lise Gregoire-van Haaren. ''Crucial acum este de a avea o anchetă credibilă şi independentă'', a adăugat ea.



Mai înainte, coaliţia militară sub comandament saudit, care intervine în Yemen împotriva rebelilor houthi, a anunţat deschiderea unei anchete referitoare la raidul aerian.



SUA, Franţa şi Marea Britanie, trei din cele cinci ţări cu statut de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU (celelalte două sunt Rusia şi China), susţin coaliţia sub comandament saudit, dar s-au arătat preocupate în legătură cu bilanţul greu al victimelor în rândul civililor.



Joi, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la o anchetă independentă privind atacul.

AGERPRES