Atacuri în Sri Lanka/ Meleșcanu: Opt copii români au fost transportați într-o unitate militară în afara orașului

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a precizat duminică faptul că opt copii români se aflau în oraşul Colombo, Sri Lanka, în momentul în care au avut loc exploziile, aceştia fiind duşi de autorităţile locale într-o unitate militară la periferia capitalei.



"Am luat legătură şi telefonică cu unii dintre cei care sunt în vacanţe sau locuiesc în Colombo. Din discuţiile pe care le-am avut cu oamenii, am înţeles că nu au fost afectaţi până acum în niciun fel de atacurile teroriste. Chestiunea cea mai sensibilă este faptul că un grup de opt copii cu un însoţitor erau în Colombo şi până la urmă s-a reuşit obţinerea unui sprijin. Am reuşit să discutăm cu autorităţile şi au fost duşi cu toţii într-o unitate militară la periferia capitalei Colombo, unde sunt condiţii de securitate foarte stricte", a declarat Teodor Meleşcanu la Digi 24.



El le-a recomandat românilor care se află în Colombo să ia legătura cu consulatul României şi să se întoarcă în ţară "cât mai rapid", pentru că nu se ştie cum vor evolua atentatele.



Teodor Meleşcanu a precizat totodată că duminică după-amiază va fi o întâlnire la Colombo cu toate ambasadele şi cu reprezentanţii consulari din ţările membre al Uniunii Europene, pentru a se face schimb de informaţii, iar la ora 17,00 va fi o celulă de criză la nivelul MAE.



Un număr de 158 de persoane au murit, dintre care 35 de străini, în urma mai multor explozii produse duminică la biserici şi hoteluri de lux din Sri Lanka, transmite AFP, citând o sursă din cadrul poliţiei.



Alte 254 de persoane au fost internate la spital în capitala Colombo şi încă 60 de răniţi au fost înregistraţi în două dintre explozii survenite în afara capitalei.



Cel puţin 64 de oameni au murit chiar în capitală, unde au fost lovite de explozii trei hoteluri şi o biserică, alţi 67 de oameni au murit în atacul de la o biserică din Negombo, la nord de Colombo, iar alţi 25 la o altă biserică în Batticaloa, în estul statului insular, conform aceleiaşi surse.

