Atacuri în Sri Lanka: Mişcarea islamistă acuzată pentru atacuri, prea puţin cunoscută

Gruparea islamistă locală National Thowheeth Jama'ath (NTJ), învinuită de autorităţile din Sri Lanka pentru sângeroasele atacuri de duminică, nu s-a mai făcut remarcată anterior decât prin deteriorarea unor statui budiste, acum câteva luni. Or, trecerea de la subminarea călugărilor budişti la atacuri spectaculoase de tip kamikaze împotriva unor hoteluri de lux şi biserici ale minorităţii creştine unde se oficia slujba de Paşte ilustrează o creştere semnificativă de forţă pentru o formaţiune extremistă puţin cunoscută, notează luni AFP.



Autorităţile din ţara insulară asiatică au arestat deocamdată 24 de persoane în legătură cu atacurile cu bombă de duminică, până acum nerevendicate.



Guvernul de la Colombo a desemnat NTJ drept responsabilă pentru exploziile soldate cu aproape 300 de morţi şi 500 de răniţi şi încearcă să stabilească dacă gruparea a beneficiat de susţinere externă. "Nu înţelegem cum o mică organizaţie din această ţară a putut face toate acestea", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului.



Soufan Center din New York, care analizează ameninţările la adresa securităţii mondiale, a apreciat că planificarea şi coordonarea minuţioase ale acestor atacuri au prezentat puternice similarităţi cu atentate puse la cale de "grupări salafiste jihadiste, mai ales cu atacuri în care grupările locale au primit ajutor din afară".



Soufan Center a făcut o paralelă cu atentatele dinainte de Crăciunul din 2000 din Indonezia, comise de o mişcare extremistă locală în coordonare cu Al Qaida, precum şi cu atacurile sinucigaşe din 2005 din capitala iordaniană Amman.



"Astfel de atacuri urmăresc să crească tensiunile comunitare şi să destabilizeze guvernele ţărilor unde au loc", consideră centrul de analize.



Principalele două organizaţii jihadiste internaţionale, Al Qaida şi Statul Islamic, încearcă de mai mulţi ani să facă recrutări în rândul comunităţilor musulmane din regiunea subcontinentului indian, propaganda lor insistând asupra persecuţiilor la care ar fi supuşi, potrivit lor, musulmanii în aceste ţări.



NTJ a ajuns prima dată sub lumina reflectoarelor în Sri Lanka după ce membri ai săi au vandalizat statui budiste, în decembrie anul trecut, gest care a scandalizat majoritatea budistă a ţării. Unul din responsabilii grupării, Abdul Razik, a fost arestat de mai multe ori pentru incitare la ură religioasă.



În ianuarie, poliţia din Sri Lanka a capturat 100 de kilograme de explozibil de mare putere şi a arestat patru islamişti extremişti în legătură cu această captură, dar fără a fi formulate acuzaţii împotriva unui grup anume.



În ţară prinde contur o polemică în jurul întrebării dacă autorităţile au luat măsurile de securitate adecvate, înaintea atentatelor de duminică. Acum 10 zile, NTJ făcuse obiectul unei note de alertă în cadrul poliţiei, conform căreia gruparea pregătea atentate sinucigaşe împotriva unor biserici ale minorităţii creştine şi a ambasadei Indiei de la Colombo. Potrivit acestui document, la care AFP a avut acces, avertismentul în acest sens avea la bază o semnalare trimisă de o "agenţie de informaţii străină".



Luni, organizaţia internaţională de poliţie Interpol a anunţat că va trimite la faţa locului, în Sri Lanka, la solicitarea autorităţilor locale, o celulă de criză formată din "specialişti în studierea scenei crimei, în explozibili şi în contra-terorism, precum şi experţi în analizarea şi identificarea victimelor catastrofelor".



Interpol ajută deja Sri Lanka prin cele trei centre de operaţiuni de la Lyon, Singapore şi Buenos Aires.

