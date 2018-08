"Primavara de la Praga": Lectiile evenimentelor de acum 50 de ani!

Tancuri pe strazile Pragai, o perla printre orasele europene. Inabusirea brutala a unei miscari de protest pasnice. Liderii tarilor se grabesc la Moscova, unde sunt obligati sa renunte la idealurile lor umaniste. Cu 50 de ani in urma, in Cehoslovacia vara a fost orice, dar nu si o luna linistita de august, scrie Financial Times.

Atunci, Kremlinul a cerut suspendarea oricarui ajutor acordat aliatului din lagarul socialist, amenintat de o contrarevolutie, iar soldatii sovietici, care luasera sub controlul lor Praga si Bratislava, au fost "foarte nedumeriti cand localinicii strigau "

Pentru multi cehi si slovaci, evenimentele de acum 50 de ani cunoscute sub numele de "Primavara de la Praga" sunt vremuri indepartate, o epoca prea putin cunoscuta.

Dar din ceea ce s-a intamplat atunci inca se mai pot trage invataminte. In primul rand faptul ca ideologiile dogmatice - fie ea comunism, asa cum a fost in anii 1960, sau actualele dogme ale radicalilor de dreapta si de stanga - sunt autodistructive. Ele propun solutii nepotrivite la complicatele probleme ale societatii noastre, inchid gura criticilor, ignora recomandarile expertilor si conduc la degradare.

A doua lectie: dorinta oamenilor de dreptate, libertate si respect fata de drepturile constitutionale nu poate fi distrusa. Un adevar confrimat, potrivit FT, de insasi istoria blocului socialist: Berlinul de Est in 1953, Budapesta in 1956, Praga in 1968, Gdansk in 1980 si Tarile baltice in 1988-1991.

A treia lectie demonstreaza ca transformarile politice nu trebuie neaparat insotite de un limbaj si un comportament de mahala - principalul initiator al "Primaverii de la Praga", Alexander Dubcek, zambea intotdeauna, era politicos si respectuos. Ar putea fi acuzat pentru ca a considerat comunismul o ideologie reformatoare, dar la intoarcerea in tara a fost primit ca un erou.

Aceste trei lectii sunt deosebit de importante pe fondul evenimentelor politice din Europa ultimilor ani. Liberalismul se retrage, suprematia legii este in pericol, prinde putere populismul nationalist. In Uniunea Europeana nu exista unitate.