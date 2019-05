Audierea premierului Benjamin Netanyahu în trei dosare de corupţie, amânată pentru octombrie

Procuratura israeliană a amânat miercuri prima audiere a premierului Benjamin Netanyahu în trei dosare de corupţie în care ar putea fi inculpat, relatează presa locală, citată de agenţia EFE.



Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunţa în luna februarie că, în funcţie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibilă punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mită, fraudă şi abuz de încredere.



Avocaţii lui Benjamin Netanyahu au cerut amânarea acestei audieri cu un an, invocând materialul foarte voluminos pe care îl au de examinat pentru cele trei dosare. Ei au reuşit anterior să obţină o primă amânare după data alegerilor, 9 aprilie, pentru ca aceste cazuri să nu fie exploatate electoral împotriva şefului guvernului, dar acum procurorul general nu a considerat întemeiată o amânare cu un an, acceptând totuşi una până în luna octombrie.



Între timp, pe plan politic Netanyahu continuă negocierile pentru formarea unui nou guvern, după ce partidul său, Likud, a câştigat alegerile legislative.

AGERPRES